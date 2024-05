ATP Roma: come vederlo in streaming (Internazionali BNL d'Italia)

Mercoledì 8 maggio inizierà l’ATP Roma, noto anche con gli appellattivi Internazionali BNL d’Italia o Internazionali di Roma, unico Masters 1000 della stagione in Italia e di conseguenza il più importante torneo di tennis che si disputa nel nostro Paese. Come tutti gli altri Masters 1000, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW.

In questi giorni è possibile aderire al pass Sport di NOW al prezzo promozionale di 14,99 euro al mese per i primi due mesi invece di 24,99 euro, decidendo al termine se rinnovare la sottoscrizione mensile a 24,99 euro, passare a quella da 14,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi, oppure disdire senza costi. In alternativa è disponibile direttamente il pass annuale che consente di pagare 14,99 euro al mese. Per aderire a una delle due offerte è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di NOW o cliccare il bottone qui sotto.

ATP Roma: gli Internazionali BNL d'Italia saranno trasmessi in streaming su NOW

Il programma del tabellone principale prenderà il via ufficialmente l’8 maggio con gli incontri del primo turno. Stando al calendario attuale, saranno cinque gli azzurri subito in gara: Luca Nardi (vs Altmaier), Fabio Fognini (vs Evans), Lorenzo Sonego (vs Lajovic), Andrea Vavassori (vs Koepfer), Matteo Arnaldi (vs Machac).

Gli altri tennisti italiani in gioco saranno Flavio Cobolli (vs qualificato), Luciano Darderi (vs Shapovalov), Matteo Gigante e Giulio Zeppieri (primo derby azzurro in programma), insieme a Matteo Berrettini contro Stefano Napolitano (secondo derby tutto italiano). Dopo il forfait di Jannik Sinner, l’unica testa di serie italiana sarà invece Lorenzo Musetti, che esordirà al secondo turno dopo aver beneficiato di un bye al primo.

