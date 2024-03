Aumenta il prezzo della RC Auto: ecco come risparmiare (e pagare a rate)

Lo scorso mese di gennaio, l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha confermato un aumento medio del 7,5% del premio per la RC Auto rispetto all’anno precedente. Per gli automobilisti, quindi, c’è ora da fare i conti con una polizza auto che, in media, costa di più.

Diventa ancora più importante, quindi, individuare la soluzione giusta per attivare un’assicurazione auto conveniente e, quindi, risparmiare sul premio. Tagliare i costi della polizza è ancora possibile e basta scegliere la compagnia giusta per pagare di meno.

Con Prima Assicurazioni, ad esempio, è possibile attivare una copertura RC a partire da 141 euro all’anno, con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, senza finanziamento e costi aggiuntivi. Per calcolare un preventivo con Prima Assicurazioni è possibile raggiungere il sito ufficiale della compagnia, premendo sul box qui di sotto.

Risparmiare sulla RC Auto: ecco perché scegliere Prima

Con Prima Assicurazioni è possibile accedere a una polizza auto:

conveniente; il premio per la RC è mediamente molto basso e consente al contraente della polizza di poter ottenere un risparmio significativo

il premio per la RC è mediamente molto basso e consente al contraente della polizza di poter ottenere un risparmio significativo personalizzabile; è possibile aggiungere garanzie accessorie, scegliere tra più formule di guida e beneficiare dei vantaggi dell’opzione per la sospensione della copertura

è possibile aggiungere garanzie accessorie, scegliere tra più formule di guida e beneficiare dei vantaggi dell’opzione per la sospensione della copertura rateizzabile; senza dover attivare un finanziamento, è possibile pagare la polizza auto di Prima in 12 rate mensili; basta indicare quest’opzione al momento dell’attivazione della polizza; le rate mensili vengono pagate con carta di credito oppure con il proprio account PayPal

Per tutti i dettagli in merito all’offerta di Prima Assicurazioni e per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito della compagnia. Inserendo la targa del veicolo da assicurare, quindi, sarà possibile calcolare rapidamente un preventivo.