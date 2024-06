Aumenta le vendite con i servizi di emailing e CRM di Brevo: ecco come funziona

Brevo è una piattaforma di riferimento per il mondo business, mettendo a disposizione dei suoi utenti delle soluzioni di emailing e CRM per poter incrementare le vendite e creare delle relazioni durature con i propri clienti, tramite una strategia multi-canale che prevede il ricorso a email, SMS, chat e altro.

Il servizio offerto da Brevo si articola in cinque diversi canali:

Marketing Platform

Sales Platform

Conversations Platform

Customer Data Platform

Messaging API

Ogni canale ha le sue caratteristiche ed è possibile accedervi per sfruttare i servizi proposti da Brevo. Per un quadro completo in merito a tali servizi e per creare un account gratuito è sufficiente visitare il sito ufficiale di Brevo.

Come funziona e perché usare Brevo per aumentare le vendite

Con Brevo, come detto in apertura, è possibile accedere a 5 diversi canali per mantenere i contatti con i propri clienti. Con Marketing Platform è possibile avviare campagne multicanale e marketing automation mentre con Sales Platform è possibile accedere a un pacchetto di strumenti pensati per garantire un aumento dei ricavi del proprio business.

Grazie a Conversations Platform, invece, Brevo propone la possibilità di dar vita a un servizio clienti con soluzioni conversation multicanale. C’è poi Customer Data Platform per la gestione e la sincronizzazione dei dati dei clienti. Infine, Messaging API è possibile sfruttare gli strumenti di messaggistica personalizzata inclusi nell’API dell’azienda.

La combinazione di questi elementi permette a chi sceglie Brevo di poter contare su un servizio completo e personalizzabile, in grado di adattarsi al proprio business. Per iniziare subito a utilizzare Brevo basta raggiungere il sito ufficiale, tramite il box qui di sotto. Creato un account gratuito, il servizio sarà a disposizione degli utenti che potranno pianificare il modo migliore per utilizzare gli strumenti disponibili per le proprie necessità.