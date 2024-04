Grazie allo sconto del 32%, gli auricolari OPPO Enco Free2i con cancellazione del rumore, impermeabilità e autonomia di 30 ore costano meno di 40 euro su Amazon. Un prezzo davvero interessante, anche per via della piena compatibilità con Android e iOS.

Gli auricolari al momento risultano venduti e spediti da Amazon. Per la consegna, considerata la forte richiesta, potrebbero essere necessari dei giorni in più.

Immergiti nella musica con gli OPPO Enco Free2i, gli auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore (-32%)

Come già anticipato, gli OPPO Enco Free2i supportano la tecnologia di cancellazione del rumore ibrida personalizzata, in grado di ridurre il rumore ambientale fino a 42 dB. Questo permette di godersi la propria musica preferita indisturbati, anche in contesti rumorosi come mezzi pubblici o aeroporti.

Per quando è necessario essere consapevoli di ciò che accade intorno a te, gli Enco Free2i offrono una modalità Trasparenza che permette di far entrare il suono ambientale senza togliere gli auricolari. Questa funzione è utile per fare conversazioni o semplicemente per stare più sicuri in strada.

Gli Enco Free2i non si limitano a cancellare il rumore, ma offrono anche un’esperienza audio personalizzata. Grazie all’applicazione HeyMelody, è possibile scegliere tra diverse impostazioni di equalizzazione per adattare il suono ai propri gusti. Gli auricolari Bluetooth, poi, offrono una lunga durata della batteria fino a 30 ore con custodia di ricarica. Quest’ultima supporta la ricarica wireless, per una maggiore praticità.

Infine, gli Enco Free2i dispongono di controlli touch che permettono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare la modalità Trasparenza senza dover estrarre lo smartphone.