Auricolari Jabra Elite 8 con ANC e 6 microfoni, bomba al 14% di sconto

La qualità si paga, ma in alcuni giorni meno del solito. Con questo motto, ecco che su Amazon oggi si presentano gli auricolari Jabra Elite 8, tra i migliori in circolazione sia per qualità costruttiva che per caratteristiche tecniche.

Le piccole cuffiette dotate di cancellazione attiva del rumore, sono state avvistate ancora una volta sul famoso sito e-commerce all’interno di un’offerta a tempo. Questa volta basterà attenersi al 14% di sconto per poterle portare a casa a 169 €. Gli auricolari Jabra Elite 8 saranno a casa vostra entro il 10 gennaio e con due anni di garanzia.

Jabra Elite 8 in sconto, le cuffie perfette per tutti

Il design, che consente a questi auricolari di nascondersi perfettamente nelle orecchie, favorisce l’utilizzo sportivo ma anche quello di tutti i giorni. I Jabra Elite 8 sono non a caso tra le migliori soluzioni, essendo dotati di cancellazione attiva del rumore ibrida e adattiva. Sono ben 6 i microfoni integrati e c’è anche la resistenza all’acqua.

L’audio è davvero eccellente, con prestazioni da paura grazie agli altoparlanti da 6 mm e alla presenza dell’audio spaziale Dolby Audio. In termini di autonomia, si arriva fino a 32 ore con l’ausilio della custodia di ricarica.

Basta scegliere sempre i soliti AirPods o i classici auricolari di Samsung, oggi potrebbe essere la volta buona per cambiare registro. Molti utenti che si sono ritrovati di fronte a questi auricolari Jabra Elite 8 in sconto su Amazon, hanno scelto di invertire la rotta.

Le caratteristiche tecniche parlano chiaro ed è per questo che molte persone ne stanno valutando l’acquisto. Ad oggi il prezzo è vertiginoso sconto, siccome su Amazon consiste in soli 169 €. Ricordiamo la presenza dei soliti due anni di garanzia e anche della spedizione veloce a casa degli acquirenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.