Avast Ultimate dà una seconda giovinezza al tuo PC: ora è in sconto del 50%

Nel suo pacchetto Ultimate, Avast integra anche Cleanup Premium, uno strumento in grado di velocizzare il tuo PC. Ora è in sconto del 50%.
Edoardo Damato
Pubblicato il 22 ago 2025
Avast Ultimate dà una seconda giovinezza al tuo PC: ora è in sconto del 50%

Con il passare del tempo ogni computer inizia a mostrare segni di rallentamento: avvii lenti, programmi che si bloccano, memoria quasi piena e navigazione poco fluida.

Per chi non vuole cambiare subito dispositivo, ma desidera riportarlo a buone prestazioni, c’è Avast Ultimate, software antivirus che nel suo pacchetto comprende anche Cleanup Premium, strumento di ottimizzazione pensato per liberare spazio e migliorare la velocità del sistema. In questo momento il piano è in offerta del 50% sul sito ufficiale di Avast.

Vai all’offerta di Avast

Un alleato contro file inutili e rallentamenti: ecco Cleanup Premium di Avast

Cleanup Premium di Avast agisce in profondità, eliminando file temporanei, residui di software non più utilizzati e dati lasciati dai browser, così da recuperare diversi gigabyte di memoria. Tra le funzioni principali spiccano la possibilità di mettere in pausa i programmi che consumano risorse in background, la rimozione del bloatware, la pulizia del registro di sistema e la deframmentazione dei dischi, per un accesso ai file più rapido ed efficiente.

Il software è utile anche per la manutenzione quotidiana: esegue scansioni automatiche, corregge errori comuni del sistema e controlla lo stato del disco rigido, riducendo così blocchi e arresti improvvisi. Non manca un modulo dedicato all’aggiornamento delle applicazioni, che individua le versioni più recenti dei programmi installati e consente di installarle con un solo clic, evitando falle di sicurezza e malfunzionamenti.

Oltre a Cleanup Premium, il piano Ultimate di Avast mette a disposizione una protezione completa contro virus, malware, ransomware e siti di phishing, garantendo sicurezza su tutti i dispositivi personali. Tra le funzionalità incluse figurano il blocco dell’accesso a siti non sicuri, l’analisi delle reti Wi-Fi e la difesa da tentativi di controllo remoto del PC.

Infine, amplia la protezione integrando anche SecureLine VPN per navigare in anonimato e AntiTrack per evitare tracciamenti online. In questo momento puoi averlo al prezzo di 52,50€ per il primo anno, grazie allo sconto del 50%.

Vai all’offerta di Avast
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Offerta NordVPN: Threat Protection Pro a partire da 4,39€/mese
Offerte

Offerta NordVPN: Threat Protection Pro a partire da 4,39€/mese
NordLayer: la VPN per aziende che vogliono dormire sonni tranquilli
Offerte

NordLayer: la VPN per aziende che vogliono dormire sonni tranquilli
Difenditi dai crimini digitali con TotalAV Premium a soli 29€ per la sicurezza dei tuoi dati
Offerte

Difenditi dai crimini digitali con TotalAV Premium a soli 29€ per la sicurezza dei tuoi dati
Sicurezza online senza compromessi con le soluzioni in offerta di AVG
Offerte

Sicurezza online senza compromessi con le soluzioni in offerta di AVG
Link copiato negli appunti