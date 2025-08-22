Avast Ultimate dà una seconda giovinezza al tuo PC: ora è in sconto del 50%

Con il passare del tempo ogni computer inizia a mostrare segni di rallentamento: avvii lenti, programmi che si bloccano, memoria quasi piena e navigazione poco fluida.

Per chi non vuole cambiare subito dispositivo, ma desidera riportarlo a buone prestazioni, c’è Avast Ultimate, software antivirus che nel suo pacchetto comprende anche Cleanup Premium, strumento di ottimizzazione pensato per liberare spazio e migliorare la velocità del sistema. In questo momento il piano è in offerta del 50% sul sito ufficiale di Avast.

Un alleato contro file inutili e rallentamenti: ecco Cleanup Premium di Avast

Cleanup Premium di Avast agisce in profondità, eliminando file temporanei, residui di software non più utilizzati e dati lasciati dai browser, così da recuperare diversi gigabyte di memoria. Tra le funzioni principali spiccano la possibilità di mettere in pausa i programmi che consumano risorse in background, la rimozione del bloatware, la pulizia del registro di sistema e la deframmentazione dei dischi, per un accesso ai file più rapido ed efficiente.

Il software è utile anche per la manutenzione quotidiana: esegue scansioni automatiche, corregge errori comuni del sistema e controlla lo stato del disco rigido, riducendo così blocchi e arresti improvvisi. Non manca un modulo dedicato all’aggiornamento delle applicazioni, che individua le versioni più recenti dei programmi installati e consente di installarle con un solo clic, evitando falle di sicurezza e malfunzionamenti.

Oltre a Cleanup Premium, il piano Ultimate di Avast mette a disposizione una protezione completa contro virus, malware, ransomware e siti di phishing, garantendo sicurezza su tutti i dispositivi personali. Tra le funzionalità incluse figurano il blocco dell’accesso a siti non sicuri, l’analisi delle reti Wi-Fi e la difesa da tentativi di controllo remoto del PC.

Infine, amplia la protezione integrando anche SecureLine VPN per navigare in anonimato e AntiTrack per evitare tracciamenti online. In questo momento puoi averlo al prezzo di 52,50€ per il primo anno, grazie allo sconto del 50%.