AVG: antivirus pluripremiato e strumenti avanzati per la tua privacy e risparmio online

Proteggi i tuoi dispositivi e la tua privacy online con AVG. Offerte fino al 60%: AVG Internet Security e AVG Ultimate in super offerta per te. Scoprili!
Roberta Bonori
Pubblicato il 9 set 2025
AVG: antivirus pluripremiato e strumenti avanzati per la tua privacy e risparmio online

AVG offre soluzioni complete per la privacy e la protezione dei dispositivi, perfette per chi non vuole rischiare di esporre dati personali o documenti sensibili, soprattutto quando si è in vacanza o in trasferta.

Approfitta di AVG Antivirus

Offerte AVG: sicurezza completa a prezzi scontati

In questo periodo, AVG propone due pacchetti in promozione con sconto del 60%:

  • AVG Internet Security: include l’antivirus pluripremiato, protezione da ransomware, siti di phishing e reti Wi-Fi non sicure, oltre al blocco automatico dei siti web pericolosi. Prezzo in offerta: 3,13€ al mese, pari a 37,60€ per 12 mesi invece di 93,99€.

  • AVG Ultimate: a tutte le funzionalità di Internet Security aggiunge AVG TuneUp per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, AVG Secure VPN per navigazione privata e AVG AntiTrack per bloccare il tracciamento da parte degli inserzionisti. Prezzo in offerta: 4,33€ al mese, pari a 51,99€ per 12 mesi invece di 129,99€.

AVG Internet Security protegge il dispositivo dai malware, blocca siti web pericolosi e phishing, difende i tuoi dati quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche e tiene al sicuro i tuoi documenti sensibili dal ransomware. Include anche strumenti per la protezione della webcam e del tuo account email, garantendo un livello completo di sicurezza digitale. AVG Ultimate estende queste funzionalità aggiungendo strumenti per migliorare le prestazioni del computer, rimuovere file inutili e ottimizzare la batteria del dispositivo. Con AVG Secure VPN puoi navigare in completa privacy, mentre AVG AntiTrack impedisce agli inserzionisti di tracciarti online, proteggendo la tua identità digitale. In generale, AVG è pensato per te. Le sue soluzioni proteggono da malware, phishing e altre minacce digitali, assicurano la sicurezza delle reti Wi-Fi e mantengono privata la tua navigazione, riducendo i rischi quando usi dispositivi personali fuori casa. La promozione con sconto del 60% è valida per un periodo limitato.

Approfitta di AVG Antivirus
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

TotalAV Premium in promozione: un anno di protezione a soli 19€
Offerte

TotalAV Premium in promozione: un anno di protezione a soli 19€
Antivirus leggero e sicuro: scopri l’Ultra Deal di TotalAV a prezzo mai visto prima (solo 19€)
Offerte

Antivirus leggero e sicuro: scopri l’Ultra Deal di TotalAV a prezzo mai visto prima (solo 19€)
Con TotalAV protezione da virus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno
Offerte

Con TotalAV protezione da virus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno
Avast Ultimate dà una seconda giovinezza al tuo PC: ora è in sconto del 50%
Offerte

Avast Ultimate dà una seconda giovinezza al tuo PC: ora è in sconto del 50%
Link copiato negli appunti