AVG: antivirus pluripremiato e strumenti avanzati per la tua privacy e risparmio online

AVG offre soluzioni complete per la privacy e la protezione dei dispositivi, perfette per chi non vuole rischiare di esporre dati personali o documenti sensibili, soprattutto quando si è in vacanza o in trasferta.

Offerte AVG: sicurezza completa a prezzi scontati

In questo periodo, AVG propone due pacchetti in promozione con sconto del 60%:

AVG Internet Security : include l’antivirus pluripremiato, protezione da ransomware, siti di phishing e reti Wi-Fi non sicure, oltre al blocco automatico dei siti web pericolosi. Prezzo in offerta: 3,13€ al mese , pari a 37,60€ per 12 mesi invece di 93,99€.

AVG Ultimate: a tutte le funzionalità di Internet Security aggiunge AVG TuneUp per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, AVG Secure VPN per navigazione privata e AVG AntiTrack per bloccare il tracciamento da parte degli inserzionisti. Prezzo in offerta: 4,33€ al mese, pari a 51,99€ per 12 mesi invece di 129,99€.

AVG Internet Security protegge il dispositivo dai malware, blocca siti web pericolosi e phishing, difende i tuoi dati quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche e tiene al sicuro i tuoi documenti sensibili dal ransomware. Include anche strumenti per la protezione della webcam e del tuo account email, garantendo un livello completo di sicurezza digitale. AVG Ultimate estende queste funzionalità aggiungendo strumenti per migliorare le prestazioni del computer, rimuovere file inutili e ottimizzare la batteria del dispositivo. Con AVG Secure VPN puoi navigare in completa privacy, mentre AVG AntiTrack impedisce agli inserzionisti di tracciarti online, proteggendo la tua identità digitale. In generale, AVG è pensato per te. Le sue soluzioni proteggono da malware, phishing e altre minacce digitali, assicurano la sicurezza delle reti Wi-Fi e mantengono privata la tua navigazione, riducendo i rischi quando usi dispositivi personali fuori casa. La promozione con sconto del 60% è valida per un periodo limitato.