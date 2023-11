Può capitare, purtroppo, che il proprio veicolo – auto o moto che sia – non si avvii come dovrebbe. E potrebbe capitare anche in situazioni particolarmente avverse, quando ad esempio non c’è possibilità di chiamare qualcuno per un aiuto. Ecco perché un accessorio come l’avviatore di emergenza per auto e moto di YaberAuto è così indispensabile: di solito costa 139,99€, ma oggi – grazie al doppio sconto Amazon – il suo prezzo d’acquisto è di soli 70,99€ (spedizione compresa).

NB: il secondo sconto, quello di 35€, si ottiene applicando manualmente il coupon.

Avviatore d’emergenza per auto e moto a prezzo stracciato con il doppio sconto Amazon: ti aiuta nel momento di maggior difficoltà

Quello di YaberAuto è un dispositivo di avviamento di emergenza per auto portatile e potente che può essere utilizzato per avviare un’auto con la batteria scarica. È dotato di una batteria da 26800 mAh che può fornire una corrente di picco di 5000A.

Il dispositivo è dotato di due morsetti a coccodrillo per collegarsi ai terminali della batteria dell’auto, di un display LCD per visualizzare il livello della batteria e di una torcia LED, che può rivelarsi particolarmente utile in diverse situazioni. Per avviare un’auto, è sufficiente collegare i morsetti ai terminali della batteria, accendere il dispositivo e premere il pulsante di avviamento. Il dispositivo avvierà l’auto in pochi secondi.

Oltre alla funzione di avviamento di emergenza, l’accessorio di YaberAuto può anche essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi elettronici come smartphone, tablet e laptop. È dotato di due porte USB, una con uscita 5 V/2,1 A e l’altra con uscita 5 V/2,4 A.

Come già anticipato, il dispositivo è anche dotato di una torcia LED a quattro modalità: luce intensa, luce media, luce stroboscopica e luce SOS. La torcia può essere utilizzata in situazioni di emergenza o per l’illuminazione al buio.

