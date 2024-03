Axerve POS Easy: la soluzione Smart per il tuo business

Per gestire i pagamenti elettronici scegliere una soluzione che offra convenienza e vantaggi è oggi essenziale per piccole imprese e liberi professionisti. Tra le tante opzioni c’è Axerve, con il suo POS Easy, che riesce ad affrontare questa sfida, offrendo un sistema di pagamento digitale senza pensieri, caratterizzato da efficienza, convenienza, innovazione tecnologica e al quale puoi abbonarti completamente online.

Perché affidarsi al pos di Axerve

Il POS Easy di Axerve elimina ogni preoccupazione legata alle commissioni nascoste, proponendo un canone mensile fisso e trasparente. Questo approccio permette agli imprenditori di concentrarsi sulla crescita della propria attività, senza distrazioni legate a costi imprevisti. La prevedibilità delle spese diventa così un vantaggio non trascurabile, consentendo una pianificazione finanziaria più accurata e serena.

Dal punto di vista tecnologico, Axerve è al top. Il suo POS è dotato di connettività 4G/Wi-Fi, assicurando transazioni rapide e sicure in qualsiasi contesto, sia esso un negozio fisico o un intervento a domicilio. Questa flessibilità tecnologica non solo ottimizza le operazioni quotidiane, ma migliora anche l’esperienza d’acquisto del cliente, rendendo ogni transazione fluida e senza intoppi.

L’usabilità del sistema POS Easy è progettata per essere intuitiva e accessibile. Grazie alla dashboard myStore, monitorare le transazioni, gestire i pagamenti e visualizzare le fatture diventa un gioco da ragazzi. Questa semplicità d’uso libera tempo prezioso da dedicare a ciò che conta davvero: i clienti e lo sviluppo dell’attività.

Axerve propone diverse soluzioni tariffarie per adattarsi a ogni esigenza di incasso, con canoni mensili fissi che partono da 17 € + IVA al mese per incassi fino a 10.000 € all’anno, fino a 22 € + IVA al mese per incassi fino a 30.000 € all’anno. In più, il canone include il noleggio del POS, eliminando ulteriori costi.

Un altro punto di forza di Axerve è la conformità al bonus fiscale del 30%, che offre un ulteriore risparmio agli imprenditori, dimostrando l’impegno di Axerve nel supportare le imprese con soluzioni fiscali vantaggiose.

Con queste caratteristiche, il POS Easy di Axerve rappresenta una scelta affidabile e strategica per piccole imprese, artigiani e liberi professionisti che desiderano navigare il mondo dei pagamenti digitali con sicurezza, efficienza e senza sorprese. Visita il sito per maggiori dettagli.