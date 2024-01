Axerve, scegli Smart POS Easy: la soluzione a commissioni zero

Sei alla ricerca di una soluzione affidabile per il tuo nuovo POS? L’idea buona arriva da Axerve, che ti propone Smart POS Easy, lo strumento con tariffa speciale che prevede zero commissioni e un solo canone mensile. Il dispositivo mette dunque insieme comodità e straordinaria convenienza economica.

Il terminale ti permette di accettare pagamenti con carta di credito, carta di debito, carta prepagata, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e altri sistemi di pagamento digitali. È un dispositivo compatto e leggero, dotato di un display touchscreen da 5,5 pollici, una stampante integrata e una batteria ricaricabile che garantisce un’autonomia di circa 10 ore.

Quanto si paga con Smart POS Easy di Axerve?

Come scritto in apertura, Smart POS Easy di Axerve non ha commissioni, ma un solo canone. In particolare, 17 Euro più IVA se con il POS incassi fino a 10mila Euro all’anno, 22 Euro più IVA se con il POS incassi fino a 30mila Euro.

E se incassi oltre i 30mila Euro? Oltre i 30.000 Euro di transazioni viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente questa soglia, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

Tutti i vantaggi di Smart POS Easy

Con l’offerta EASY a canone paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 Euro. Ecco tutti i vantaggi:

Compatibilità con tutti i principali sistemi di pagamento: è compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento, sia fisici che digitali.

con tutti i principali sistemi di pagamento: è compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento, sia fisici che digitali. Mobilità : Smart POS Easy è un dispositivo mobile, che consente di accettare pagamenti in qualsiasi luogo.

: Smart POS Easy è un dispositivo mobile, che consente di accettare pagamenti in qualsiasi luogo. Semplicità d’uso : facile da utilizzare, anche per chi non ha esperienza con i terminali POS.

: facile da utilizzare, anche per chi non ha esperienza con i terminali POS. Costi contenuti: la versione a zero commissioni che ti abbiamo presentato è particolarmente conveniente per le attività commerciali che effettuano un numero elevato di transazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.