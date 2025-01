Babbel è in offerta al prezzo più basso (65% di sconto)

Le persone che nel 2025 vogliono imparare una o più lingue possono prendere in considerazione l’offerta promossa da Babbel, piattaforma di apprendimento online che con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti rappresenta uno dei punti di riferimento assoluti in questo settore. La promozione in corso consente di risparmiare il 65% sul piano annuale e quello a vita, con prezzi a partire da 7,39 euro.

I piani di Babbel garantiscono l’accesso illimitato a tutte le lingue incluse nella piattaforma, oltre che lezioni in-app e podcast. Tra le lingue disponibili si annoverano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il portoghese, lo svedese, il turco, l’olandese, il danese, l’indonesiano, il polacco, il norvegese e il russo.

I corsi della piattaforma di apprendimento Babbel sono stati creati da una squadra composta da oltre 150 esperti in didattica. Ad oggi, i risultati sono più che ottimi: a questo proposito, è opportuno segnalare che il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in appena 2 mesi.

L’offerta per il nuovo anno di Babbel

Dedichiamo questo capitolo al riepilogo completo della nuova offerta promossa da Babbel:

209,99 euro (un unico pagamento) per l’acquisto del piano a vita di Babbel – 65% di sconto

per l’acquisto del piano a vita di Babbel – 65% di sconto 7,39 euro al mese (con addebito di 88,68 euro ogni anno) per l’attivazione del piano di 12 mesi di Babbel – 65% di sconto

per l’attivazione del piano di 12 mesi di Babbel – 65% di sconto 11,99 euro al mese (con addebito di 71,94 euro ogni 6 mesi) per l’attivazione del piano di 6 mesi di Babbel – 45% di sconto

per l’attivazione del piano di 6 mesi di Babbel – 45% di sconto 15,99 euro al mese (con addebito di 47,97 euro ogni 3 mesi) per l’attivazione del piano di 3 mesi di Babbel – 20% di sconto

per l’attivazione del piano di 3 mesi di Babbel – 20% di sconto 20,99 euro per il piano mensile di Babbel (l’addebito avviene ogni mese) – nessun sconto