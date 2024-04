Babbel: il piano lifetime è a metà prezzo

Babbel, la rinomata app per l’apprendimento delle lingue, ha introdotto una promozione eccezionale offrendo uno sconto del 50% sul suo piano a vita, rendendo ora il momento ideale per chi desidera imparare l’inglese o altre lingue in vista delle vacanze estive. Con un pagamento unico di 299,99 Euro, potrai accedere illimitatamente a tutti i 14 corsi di lingua offerti dalla piattaforma.

La promozione del piano LIFETIME di Babbel non solo permette un significativo risparmio, ma offre anche molti altri vantaggi. I corsi sono progettati da esperti linguistici e sono basati su dialoghi reali, il che rende l’apprendimento diretto e interattivo. L’app di Babbel è facile da usare e disponibile su vari dispositivi, permettendo di studiare in modo flessibile. Inoltre, il piano include varie risorse come podcast, giochi e la possibilità di interagire con insegnanti madrelingua.

Investi in formazione linguistica con Babbel

Investire nel piano a vita di Babbel significa non solo risparmiare, ma anche godere di un accesso a vita a tutti i materiali didattici senza costi aggiuntivi. Per sfruttare questa offerta limitata e iniziare il tuo percorso di apprendimento linguistico, visita la pagina dedicata sul sito di Babbel.

Babbel offre una varietà di corsi di lingua per soddisfare le esigenze di apprendimento di molti studenti. Tra le opzioni disponibili ci sono l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, l’italiano e il portoghese brasiliano. Altri corso includono il russo, il turco, il polacco, l’olandese, l’indonesiano, il danese, il norvegese e lo svedese. Questa ampia selezione permette agli utenti di Babbel di esplorare lingue e culture diverse, potenziando le proprie competenze linguistiche in contesti vari e stimolanti.

Tra le recensioni che fanno capire la bontà dei corsi Babbel c’è quella di Silvia: “Ho iniziato a usare Babbel 5 anni fa, quando decisi di accostarmi per la prima volta alla lingua inglese, dato che non l’avevo mai studiato al liceo. Inizió tutto per gioco, per capire un po’ brani musicali o cose semplici scritte. Dopo, quando la passione è diventata vero interesse , anche per lavoro , ma completamente gestito in autonomia e comodamente dai miei dispositivi, ho preso la certificazione di livello B2 con un prestigioso ente certificatore sulle 4 skills”.