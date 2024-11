Babbel lancia il 70% di sconto per il Black Friday

Se desideri o hai la necessità di imparare una nuova lingua, una delle migliori piattaforme a cui puoi affidarti è Babbel, punto di riferimento per chi vuole imparare una lingua straniera. Tra quelle disponibili si annoverano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il portoghese, il turco, il russo, lo svedese, l’olandese, il norvegese, il danese, il polacco e l’indonesiano.

Grazie all’offerta del Black Friday, è possibile risparmiare fino al 70% sui prezzi del piano annuale e del piano a vita di Babbel, quelli più convenienti. Si tratta del prezzo più basso dell’anno mai raggiunto da entrambi i piani.

Per approfittare dello sconto fino al 70% è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Babbel.

I piani di Babbel in sconto del 70% per il Black Friday

Di seguito una panoramica con tutti i piani Babbel e i loro prezzi nell’ambito della nuova offerta del Black Friday lanciata dalla piattaforma:

1 mese al prezzo di 20,99 euro (nessuno sconto previsto in occasione del Black Friday)

al prezzo di 20,99 euro (nessuno sconto previsto in occasione del Black Friday) 3 mesi al prezzo di 47,97 euro invece di 59,96 euro (20% di sconto con l’offerta Black Friday)

al prezzo di 47,97 euro invece di 59,96 euro (20% di sconto con l’offerta Black Friday) 6 mesi al prezzo di 71,94 euro invece di 125,94 euro (45% di sconto con l’offerta Black Friday)

al prezzo di 71,94 euro invece di 125,94 euro (45% di sconto con l’offerta Black Friday) 12 mesi al prezzo di 74,94 euro invece di 249,80 euro (70% di sconto con l’offerta Black Friday)

al prezzo di 74,94 euro invece di 249,80 euro (70% di sconto con l’offerta Black Friday) piano a vita al prezzo di 179,99 euro invece di 599,99 euro (70% di sconto con l’offerta Black Friday, pagamento unico)

Con il piano a vita gli utenti Babbel beneficiano di un accesso senza limiti a tutte e 14 le lingue disponibili con la piattaforma (italiano incluso). Le lezioni sono usufruibili in maniera illimitata per sempre, così come i giochi e i podcast che vanno a completare la proposta di Babbel.

L’offerta del Black Friday di Babbel è valida per un periodo di tempo limitato e include la garanzia di rimborso di 20 giorni entro la data di acquisto.