Babbel Live: sconti fino al 65% su tutti i piani

Vuoi imparare una nuova lingua, unendo efficienza e convenienza economica? Affidati subito a Babbel Live! In questi giorni sono disponibili sconti che arrivano fino al 65%. In particolare, puoi sfruttare il 65% di sconto sull’abbonamento a vita, il 50% di sconto sull’abbonamento annuale e il 25% di sconto sull’abbonamento semestrale.

Attualmente i prezzi sono i seguenti: 6 mesi: 8,99 Euro al mese; accesso illimitato per 6 mesi; lezioni, giochi e podcast in una lingua; 53,94 Euro totali. Piano annuale: €5,99 al mese; accesso illimitato per 12 mesi; lezioni, giochi e podcast in una lingua; 71,88 Euro totali Lifetime: accesso a vita ai contenuti Babbel ; 239,99 Euro una tantum.

Impara una nuova lingua con Babbel

Babbel Live è una piattaforma di apprendimento linguistico che va oltre l’app tradizionale. Combinando la tecnologia avanzata di Babbel con l’interazione umana, offre lezioni dal vivo guidate da insegnanti madrelingua esperti. Che tu voglia migliorare il tuo inglese, imparare lo spagnolo, esplorare il francese o una delle altre 11 lingue a disposizione, Babbel ti mette in condizione di fare pratica reale, ricevere feedback immediato e interagire con studenti che condividono i tuoi stessi obiettivi.

La piattaforma di Babbel propone 14 lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Portoghese, Svedese, Turco, Olandese, Polacco, Indonesiano, Norvegese, Danese, Russo.

Quali sono i vantaggi di Babbel Live?

Lezioni interattive e coinvolgenti: Impara divertendoti con conversazioni, giochi e attività di gruppo.

Impara divertendoti con conversazioni, giochi e attività di gruppo. Insegnanti madrelingua qualificati: Approfitta dell’esperienza e della conoscenza di insegnanti esperti che ti aiuteranno a migliorare la tua pronuncia e la tua fluidità.

Approfitta dell’esperienza e della conoscenza di insegnanti esperti che ti aiuteranno a migliorare la tua pronuncia e la tua fluidità. Piccoli gruppi: Le lezioni si tengono in gruppi di massimo 6 persone, per garantirti un’attenzione personalizzata da parte dell’insegnante.

Le lezioni si tengono in gruppi di massimo 6 persone, per garantirti un’attenzione personalizzata da parte dell’insegnante. Flessibilità: Scegli tu l’orario e il giorno delle lezioni, in base alle tue esigenze.

Scegli tu l’orario e il giorno delle lezioni, in base alle tue esigenze. Diversi livelli di difficoltà: Trova il corso adatto al tuo livello di partenza, che tu sia un principiante o un livello intermedio.