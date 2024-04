Banca Aidexa: tasso annuo lordo del 3,5%. E prelevi quando vuoi

Uno dei principali dubbi dei conti deposito è il dover, seppur temporaneamente, bloccare i propri soldi. Con il Conto Deposito X Risparmio Libero di Banca Aidexa, tutto cambia: i nuovi clienti, infatti, ricevono tasso annuo lordo del 3,5% garantito fino al 30 Giugno 2025, che ti permette di ottenere un rendimento competitivo e redditizio pur mantenendo la flessibilità di prelevare i tuoi fondi in qualsiasi momento.

Perché il conto deposito di Banca Aidexa conviene

La principale caratteristica che distingue Conto Deposito X Risparmio Libero dalla concorrenza è, infatti, la sua flessibilità. Puoi depositare ulteriori somme nel tempo, rispettando i limiti di giacenza massima, e prelevare la somma depositata quando ne hai bisogno, senza penalizzazioni né vincoli temporali.

Un altro punto di forza di questa offerta è la sicurezza. I tuoi risparmi sono completamente tutelati dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD), offrendoti una tranquillità aggiuntiva mentre fai crescere il tuo patrimonio.

Come funziona Conto Deposito X Risparmio Libero? Il rendimento del 3,5% annuo lordo viene calcolato in base ai soldi in giacenza e liquidato ogni tre mesi direttamente sul tuo conto deposito. Inoltre, puoi prelevare e versare fondi quando desideri, rispettando i limiti di giacenza imposti.

È importante notare che il tasso di rendimento del 3,5% è valido fino al 30 Giugno 2025. A partire dal 1 Luglio 2025, il tasso passerà allo 0,5%. Pertanto, è consigliabile approfittare di questa offerta vantaggiosa prima che scada il periodo promozionale.

Per aprire un Conto Deposito X Risparmio Libero, basta posizionarsi in un luogo luminoso con i tuoi documenti in corso di validità a portata di mano. È possibile che prima di confermare la richiesta, venga richiesto l’invio di documenti aggiuntivi per adempiere agli obblighi di verifica.