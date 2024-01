Banca Mediolanum presenta SelfyConto: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Se c’è un conto corrente online che vale la pena di essere preso in considerazione è SelfyConto di Banca Mediolanum.

Un’affermazione che si basa su due offerte interessanti: canone zero nei primi 12 mesi e tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate. Lasciarsi sfuggire questa opportunità sarebbe un peccato!

Se sei interessato a saperne di più continua a leggere, oppure clicca sul bottone sottostante e apri il conto.

Le caratteristiche vantaggiose del conto SelfyConto di Banca Mediolanum

La procedura per aprire il conto SelfyConto di Banca Mediolanum è semplice e avviene esclusivamente online sul sito Web. Se hai lo SPID, la procedura diventa ancora più veloce. Vediamo le caratteristiche principale del conto:

canone zero per un anno (poi 3,75 euro al mese);

(poi 3,75 euro al mese); canone zero per tutti i clienti Under 30 fino al compimento del 30° anno di età, inclusa una carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni e bonifici gratis ;

fino al compimento del 30° anno di età, inclusa una carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni e ; carta di credito su richiesta con canone mensile di 1 euro e plafond fino a 1.500 euro ;

; possibilità di utilizzare i wallet digitali più diffusi per pagare, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

tasso di interesse annuo lordo pari al 5% sulle somme vincolate per 6 mesi.

Se desideri gestire in autonomia il tuo denaro, e ottenere tutto quanto esposto sopra, SelfyConto è la scelta migliore che puoi trovare sul mercato dei conti online.

Inoltre, se hai dei risparmi, con il tasso di interesse del 5% puoi farli crescere, invece di tenerli accantonati da qualche parte rischiando che si svalutino.

Come detto in precedenza, aprire il conto SelfyConto è facile come bere un bicchiere d’acqua, soprattutto se disponi dello SPID. Non aspettare troppo perché le attuali offerte potrebbero essere cambiate da un momento all’altro. Clicca sul bottone qui sotto e procedi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.