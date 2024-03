Barcellona-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Dentro o fuori che vale una stagione. Il Napoli vola a Barcellona per sfidare i blaugrana nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata finì 1-1 e, nonostante la superiorità dell’avversario, l’impresa partenopea è possibile.

Un passaggio del turno che potrebbe avere peraltro doppio valore: non solo il prestigio di aver eliminato il Barcellona e il tentativo di rimettere in piedi una stagione disastrata, ma così facendo il Napoli potrebbe ancora giocarsi le ultime possibilità di strappare la qualificazione al Mondiale per Club che si giocherà nell’estate del 2025.

Calcio d’inizio fissato per martedì 12 marzo alle ore 21 e partita che puoi vedere in diretta streaming su NOW con il pass Sport.

Barcellona-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Calzona schiererà ovviamente il miglior 11 titolare possibile puntando su Meret in porta e una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera.

A centrocampo, Anguissa, Lobotka e Traoré sono pronti a dettare il ritmo del gioco, mentre in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia formeranno il tridente che proverà a far male alla difesa avversaria.

Importanti assenze per i padroni di casa, tra cui De Jong e Pedri, che si uniscono a Gavi e Baldé. Recuperato però Raphinha, mentre in difesa potrebbe esserci l’inserimento di Cubarsì al posto di Inigo Martinez. In attacco, immancabile il trio composto da Lewandowski, Yamal e Felix.

