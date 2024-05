Come bypassare i blocchi regionali Netflix per guardare Il giovane Berlusconi

Il giovane Berlusconi è una delle ultime novità di Netflix Italia. Si tratta di una docu-serie composta da 3 episodi che va a raccontare la giovinezza di Silvio Berlusconi, fino al 1994 e all’ingresso in politica, a distanza di meno di un anno dalla sua scomparsa. La docu-serie, come detto, è parte del catalogo di Netflix. Per gli utenti italiani, basta collegarsi alla piattaforma di streaming per iniziare la visione.

Da notare, però, che Il giovane Berlusconi non è disponibile in tutti i Paesi esteri su Netflix. Di conseguenza, per chi si trova all’estero è necessario ricorrere a una VPN per poter bypassare i blocchi regionali e guardare la docu-serie. Si tratta di semplice “trucco”, molto facile da mettere in pratica.

La VPN da scegliere in questo momento non può che essere NordVPN, ora in offerta fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Da notare che, con un costo di 2,19 euro in più al mese, c’è il piano Ultimate, che include anche 1 TB in cloud.

Con la promo in corso, NordVPN regala ai nuovi utenti che scelgono il piano biennale una gift card (utilizzabile su vari e-commerce, Amazon compreso) che può raggiungere un importo massimo di 50 euro. Per accedere subito all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN.

Il giovane Berlusconi: come bypassare i blocchi regionali di Netflix

La procedura da seguire per bypassare i blocchi regionali di Netflix e poter guardare Il giovane Berlusconi da qualsiasi Paese estero è molto semplice. La prima cosa da fare è attivare NordVPN e poi installare l’app sul proprio dispositivo.

A questo punto sarà sufficiente aprire l’app di NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN. In questo modo, il proprio IP sarà “italiano” e sarà possibile accedere a tutto il catalogo di Netflix disponibile in Italia.

Attualmente, NordVPN costa 3,09 euro al mese. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.