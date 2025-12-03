Basta abbonamenti: risparmio folle con la promozione pCloud a vita

Con pCloud archivi e proteggi i tuoi file per sempre a prezzo scontato, in un cloud senza abbonamenti fino a 10 TB. Prezzi scontati fino a 700 euro.
Eleonora Busi
Pubblicato il 3 dic 2025
Spazio cloud a vita con un risparmio concreto e senza canoni mensili: è possibile, con la promozione pCloud. Risparmia fino a 700 euro grazie all’offerta attiva: ecco tutti i dettagli.

Approfitta degli sconti pCloud e risparmia

Sicurezza certificata con pCloud

Questi i tre piani pCloud in offerta: Premium 500 GB a 199€ invece di 299€, Premium Plus 2 TB a 399€ invece di 599€ e Ultra 10 TB a 1190€ invece di 1890€. Prezzi finali, pagamento sicuro con crittografia 256-bit e 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

pCloud assicura la privacy più rigorosa conservando i file in data center certificati, protetti da AES 256-bit e da tecnologia TLS/SSL. Chi gestisce progetti professionali o archivi personali può contare su un ambiente stabile, dove documenti e foto restano sempre protetti.

La piattaforma consente di caricare contenuti di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità e di recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni. Creativi, fotografi o studenti possono lavorare senza paura di perdere materiale importante in caso di errori o cancellazioni.

Scopri i piani pCloud in offerta

La condivisione è semplice grazie ai link con password e alle cartelle condivise. Il sistema integra un player video e un lettore musicale per riprodurre i propri media direttamente in piattaforma. Tutti i file sono accessibili su più dispositivi, con sincronizzazione automatica e possibilità di lavorare offline. Professionisti in viaggio o famiglie con più device possono avere i propri dati ovunque, senza occupare memoria del proprio dispositivo.

Il servizio consente il trasferimento diretto da Dropbox o Google Drive, oltre al backup da Facebook e Google Photos. Con l’offerta pCloud ottieni archiviazione cloud a vita, senza abbonamenti futuri, massima sicurezza e assistenza completa. Approfitta subito della promozione pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

