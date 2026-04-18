Basta abbonamenti: scopri il cloud a vita di pCloud per salvare i tuoi file

Dimentica i soliti abbonamenti mensili che si accumulano senza accorgertene. Con pCloud puoi scegliere una soluzione diversa: paghi una sola volta e hai spazio cloud per sempre, senza rinnovi né sorprese nel tempo.

Questa proposta sta attirando sempre più utenti proprio per la sua semplicità: niente canoni, nessun costo nascosto e la libertà di archiviare file online in modo stabile e sicuro. I prezzi partono da 199€ una tantum, trasformando il cloud in un investimento invece che in una spesa ricorrente.

Funzionalità utili ogni giorno con pCloud

L’offerta si articola in tre opzioni principali, pensate per esigenze diverse. Il piano Premium offre 500 GB di spazio a un prezzo scontato rispetto al listino standard. Salendo di livello, il Premium Plus mette a disposizione ben 2 TB, mentre chi ha bisogno di archiviare grandi quantità di dati può puntare sul piano Ultra da 10 TB, anch’esso proposto con uno sconto significativo. Tutti i pacchetti includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e sistemi di pagamento protetti, per acquistare in totale tranquillità.

Uno degli aspetti più apprezzati di pCloud è l’attenzione alla protezione dei dati. I file vengono conservati in data center certificati e soggetti alle rigide normative svizzere sulla privacy. Inoltre, la piattaforma utilizza crittografia avanzata (AES a 256 bit) e protocolli sicuri TLS/SSL per garantire la massima tutela delle informazioni. Oltre allo spazio di archiviazione, il servizio mette a disposizione strumenti pratici per gestire i file in modo flessibile. Puoi caricare contenuti di qualsiasi dimensione, recuperare versioni precedenti dei documenti e ripristinare file cancellati entro 30 giorni. Scegliere un piano a vita significa liberarsi definitivamente dai pagamenti mensili e avere uno spazio cloud sempre disponibile. Con le offerte attuali, pCloud rappresenta una soluzione interessante per chi cerca praticità, sicurezza e risparmio nel lungo periodo.