Archiviazione dati in cloud: 1 TB in offerta a 1€ con Smart Storage Aruba

La promozione in corso prevede l'utilizzo di un codice dedicato che trovate all'interno del nostro articolo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 mag 2026
Archiviazione dati in cloud: 1 TB in offerta a 1€ con Smart Storage Aruba
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Gli utenti interessati a un servizio cloud affidabile per archiviare i propri dati possono valutare l’ultima offerta di Aruba, grazie alla quale si ha accesso a 1 TB di spazio a 1 euro per il primo mese invece di 4,60 euro sfruttando il codice sconto SMART1EURO. La promozione è valida fino al 2 giugno.

Il servizio in questione si chiama Smart Storage Aruba e si rivolge sia agli utenti che già oggi utilizzano i servizi Aruba Cloud sia ai nuovi clienti. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’interfaccia intuitiva, il ripristino dello spazio di archiviazione tramite la creazione di snapshot manuali o programmati in automatico, oltre che la certezza dei costi sfruttando le soluzioni in abbonamento mensile a prezzo fisso.

Pagina offerta Aruba Cloud

smart storage aruba 1 euro

Possibili utilizzi delle soluzioni storage di Aruba

Smart Storage Aruba può essere una soluzione utile come spazio di archiviazione temporanea per i clienti Aruba Cloud che hanno bisogno di maggiore spazio per la memoria sia del computer che del server. Un altro utilizzo intelligente è come backup di dati, in modo da proteggersi da eventuali guasti del server o del computer stesso. La soluzione realizzata da Aruba offre inoltre un accesso multi-protocollo, utile per accedere ai dati conservati in cloud tramite il protocollo più adeguato.

Per quanto riguarda invece i nuovi clienti Aruba, Smart Storage può aiutarli nel trasferimento di foto, video e altri file da questo o quell’altro computer, così come nell’archiviazione dei documenti più importanti, come possono essere quelli per riunioni o conferenze. Inoltre, i nuovi utenti possono sfruttarlo come una sorta di deposito virtuale per i software di recupero dati.

Infine, confermiamo che per ottenere 1 TB a 1 euro occorre utilizzare il coupon SMART1EURO entro il 2 giugno: al termine poi del primo mese, il piano si rinnova a 4,60 euro al mese.

Pagina offerta Aruba Cloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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