Archiviazione dati in cloud: 1 TB in offerta a 1€ con Smart Storage Aruba

Gli utenti interessati a un servizio cloud affidabile per archiviare i propri dati possono valutare l’ultima offerta di Aruba, grazie alla quale si ha accesso a 1 TB di spazio a 1 euro per il primo mese invece di 4,60 euro sfruttando il codice sconto SMART1EURO. La promozione è valida fino al 2 giugno.

Il servizio in questione si chiama Smart Storage Aruba e si rivolge sia agli utenti che già oggi utilizzano i servizi Aruba Cloud sia ai nuovi clienti. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’interfaccia intuitiva, il ripristino dello spazio di archiviazione tramite la creazione di snapshot manuali o programmati in automatico, oltre che la certezza dei costi sfruttando le soluzioni in abbonamento mensile a prezzo fisso.

Possibili utilizzi delle soluzioni storage di Aruba

Smart Storage Aruba può essere una soluzione utile come spazio di archiviazione temporanea per i clienti Aruba Cloud che hanno bisogno di maggiore spazio per la memoria sia del computer che del server. Un altro utilizzo intelligente è come backup di dati, in modo da proteggersi da eventuali guasti del server o del computer stesso. La soluzione realizzata da Aruba offre inoltre un accesso multi-protocollo, utile per accedere ai dati conservati in cloud tramite il protocollo più adeguato.

Per quanto riguarda invece i nuovi clienti Aruba, Smart Storage può aiutarli nel trasferimento di foto, video e altri file da questo o quell’altro computer, così come nell’archiviazione dei documenti più importanti, come possono essere quelli per riunioni o conferenze. Inoltre, i nuovi utenti possono sfruttarlo come una sorta di deposito virtuale per i software di recupero dati.

Infine, confermiamo che per ottenere 1 TB a 1 euro occorre utilizzare il coupon SMART1EURO entro il 2 giugno: al termine poi del primo mese, il piano si rinnova a 4,60 euro al mese.