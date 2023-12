Bastano 17 EURO per gli auricolari con cancellazione attiva del rumore

Avreste mai pensato di incontrare su Amazon un’offerta del genere? Esatto, questi auricolari, nonostante il prezzo molto basso, hanno la cancellazione attiva del rumore.

Da 35,99 € si passerà a 17,99 € applicando il coupon del 50% nella pagina di acquisto. Gli auricolari arriveranno a casa vostra già domani.

Su Amazon ecco gli auricolari con ANC, le specifiche

McDodo, questo il nome del brand in questione, ha fatto un gran lavoro e si nota fin da subito una volta indossate le cuffie. Il prodotto consente di avere un’esperienza audio avanzata soprattutto grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e alla riduzione del rumore ambientale (ENC).

La funzione ANC monitora e neutralizza il rumore ambientale in tempo reale, mentre l’ENC si occupa di filtrare in maniera perfetta il rumore circostante. Queste caratteristiche garantiranno una qualità audio superiore durante la riproduzione musicale e durante le chiamate.

Con un driver dinamico da 13 millimetri, queste cuffie assicurano un’ottima esperienza di ascolto: i bassi sono profondi e gli alti molto chiari. Con la tecnologia Bluetooth 5.3 l’utente beneficerà di una trasmissione dei dati più rapida, con una gran copertura del segnale e senza lag di alcun genere.

Il display digitale a LED posizionato sulla custodia di ricarica fornisce informazioni sullo stato della batteria sia per gli auricolari che per la custodia. Quest’ultima si mostra con un design a doppia apertura, prevenendo la chiusura accidentale durante l’uso. Grazie alla presenza della batteria da 400 mAh, la durata si arriva ad un totale di circa 30 ore.

Queste caratteristiche spesso sono in dotazione ad auricolari molto più costosi, per cui potrebbe valere la pena fare una prova. Effettivamente per 17,99 € chiunque potrebbe decidere di acquistare il prodotto oggi su Amazon. Tutto ciò è possibile grazie al coupon del 50%.

