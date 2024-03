Bayern Monaco-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Lazio sogna la grande impresa. Forti dell’1-0 ottenuto all’andata, i biancocelesti fanno visita ad un Bayern Monaco ferito nel tentativo di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League.

Una partita che si presenta da sola e che vedrà i tedeschi agguerriti per provare a raddrizzare quella che finora è stata una stagione stortissima.

Il calcio d’inizio è fissato martedì 5 marzo alle ore 21 e potrai vedere la partita in diretta streaming su NOW con il pass Sport.

Bayern Monaco-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Sarri sceglie il 4-3-3 con il meglio a sua disposizione: Immobile in attacco, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati. Cataldi dovrebbe vincere il ballottaggio con Vecino a centrocampo, mentre in difesa è assente Patric che sarà sostituito da Gila al fianco di Romagnoli, mentre Marusic e Hysaj agiscono come terzini.

Il Bayern Monaco, invece, schiererà un 4-2-3-1 con Harry Kane come terminale offensivo principale, supportato da Sane e Müller sulla trequarti. In difesa, De Ligt e Kim formano la coppia centrale, mentre Davies torna a ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

Tutto per tutto per la Lazio: obiettivo quarti di finale. La partita avrà inizio alle ore 21: non perdertene nemmeno un minuto con la diretta streaming su NOW grazie al pass Sport.