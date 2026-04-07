BBVA, conto gratis, bonifici istantanei e interessi al 3%: la tua nuova banca digitale

La proposta BBVA è decisamente aggressiva per il mercato del banking digitale: potrai avere infatti un conto e una carta a zero spese per sempre, con la possibilità di ottenere una remunerazione del 3% sulla tua liquidità per i primi sei mesi e con interessi liquidati mensilmente con una garanzia di remunerazione attiva fino alla fine del 2027. A questo, aggiungi un cashback del 3% suoi tuoi acquisti e l’azzeramento totale delle commissioni anche sulle operazioni più comuni.

L’apertura digitale del conto avviene in poco più di 5 minuti e non ci saranno vincoli di permanenza, nessun obbligo di accreditare lo stipendio e nessun saldo minimo richiesto per mantenere l’operatività. Il tuo saldo disponibile, invece, diventerà fonte di guadagno generando un interesse del 3% per i primi 6 mesi con il vantaggio, come detto, di avere la liquidazione mensilmente applicandosi anche a somme che arrivano fino a 1 milione di euro.

Terminato il periodo promozionale, però, non smetterai di essere premiato: BBVA ti assicurerà una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027 con tasso aggiornato ogni 3 mesi in linea con l’andamento del mercato. Le variazioni saranno comunicate sempre con largo anticipo.

Per il quotidiano, invece, avrai un conto facile da usare e a zero spese che include Bonifici SEPA istantanei e ordinari totalmente gratuiti, zero commissioni sugli acquisti in valuta estera e prelievi di contanti gratuiti in tutta la zona euro. Insieme al conto avrai anche una carta utilizzabile sia in versione fisica che virtuale e che premierà ogni transazione con un cashback del 3% per i primi 6 mesi valido su tutti gli acquisti con un tetto massimo di 280 euro al mese.

Tra le altre cose, dall’app avrai a disposizione strumenti avanzati a zero spese come la possibilità di richiedere lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima, il pagamento semplificato dei modelli F24 e un servizio di custodia titoli incluso e senza spese fino al 01/01/2027.