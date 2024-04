Beats Studio Pro: le MIGLIORI al prezzo migliore di sempre (-100€)

Cancellazione del rumore, audio spaziale personalizzato, audio loseless, compatibilità universale, qualità costruttiva, comfort senza pari. In breve, queste sono le caratteristiche principali delle Beats Studio Pro, le cuffie Bluetooth top di gamma che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 299 euro grazie allo sconto immediato del 25% (100€).

Risparmia 100€ sulle Beats Studio Pro, le cuffie Bluetooth top di gamma con Audio Spaziale

Le Beats Studio Pro hanno un design decisamente premium. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato, mentre i padiglioni auricolari sono rivestiti in pelle sintetica. Sono cuffie leggere e confortevoli da usare, anche per ore. La fascia superiore, poi, è regolabile, quindi le cuffie possono adattarsi a qualsiasi taglia di testa.

Le cuffie sono dotate di un suono ricco e coinvolgente. I driver da 40 mm offrono una risposta in frequenza ampia e dettagliata. Il suono è bilanciato e ben definito, con bassi potenti e alti nitidi. Supportano anche l’audio spaziale personalizzato di Apple, una funzione crea un’esperienza di ascolto coinvolgente, come se la musica provenisse da tutte le direzioni.

Le Studio Pro offrono poi un’eccellente cancellazione attiva del rumore. I sei microfoni integrati monitorano costantemente il suono ambientale e generano un segnale antirumore per bloccare le distrazioni. In alternativa c’è la modalità trasparente, che consente di ascoltare i suoni ambientali senza dover togliere le cuffie.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie Beats garantiscono circa 40 ore con un solo ciclo di ricarica. Con una ricarica rapida di 10 minuti, poi, è possibile ottenere fino a 4 ore di ascolto.