iPad 10ª Gen, il prezzo SCENDE ANCORA: ora è scontato di 210€

I riflettori sono puntati sull’evento del 7 maggio ma chiunque sia interessato all’acquisto di un iPad non dovrebbe perdere nemmeno un secondo di più. Oggi su Amazon è scontato di 210 euro il modello “base” di 10ª generazione con design full screen e supporto della Apple Pencil. Quanto costa dunque? Solo 379 euro, consegna inclusa. È il nuovo minimo storico per il device lanciato nel 2022 e che ancora oggi è tra i più desiderati.

Sconto di 210€ su iPad 10ª generazione: a questo prezzo, il tablet di Apple non ha rivali

Presentato nel 2022, l’iPad di decima generazione rappresenta un aggiornamento gradito e ricco di novità rispetto al modello precedente. Esteticamente, il dispositivo abbandona le cornici spesse e il tasto Home fisico per adottare un design chiaramente ispirato a quello degli Air e Pro più recenti. Il display è un Liquid Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360×1640 pixel. La luminosità di 500 nit assicura una buona visibilità anche in ambienti esterni, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del bianco per un’esperienza visiva confortevole in qualsiasi condizione di luce.

Sotto la scocca colorata del tablet Apple c’è il chip A14 Bionic. Questo processore garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, che si tratti di navigare sul web, modificare foto e video, giocare a titoli graficamente complessi o utilizzare diverse app in contemporanea. Il multitasking è un gioco da ragazzi, grazie alla possibilità di dividere lo schermo in due o più finestre e di passare rapidamente tra di esse con semplici gesti.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, l’iPad del 2022 ottiene una fotocamera frontale da 12 megapixel posizionata sul “lato lungo”, così da garantire un’esperienza d’uso più comoda durante le videochiamate (c’è anche la funzione Inquadratura automatica). Sul retro c’è una grandangolare da 12 megapixel con zoom digitale 5x, Smart HDR 3 e stabilizzazione automatica. Per i video, è possibile registrare in 4K ad un massimo di 60 fps.

L’iPad 2022 supporta la connettività Wi-Fi 6 (802.11zx) e il Bluetooth 5.2, il Lightning lascia ufficialmente spazio allo standard USB-C. Non manca infine il supporto della Apple Pencil di 1ª generazione e della Magic Keyboard Folio.