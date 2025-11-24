Bitcoin Hyper: la nuova rete Layer-2 raccoglie 28 milioni di dollari

Il recente calo di Bitcoin, sceso intorno ai 90.000 dollari, ha generato nuove incertezze tra gli investitori, riportando in primo piano la possibilità di ulteriori ribassi nelle prossime settimane.

Come spesso succede nelle fasi ribassiste, i trader stanno correndo ai ripari investendo in progetti emergenti a bassa capitalizzazione.

Tra questi, Bitcoin Hyper (HYPER) è uno dei più interessanti, con una presale che ha raccolto oltre 28 milioni di dollari.

Una Layer-2 innovativa per la rete Bitcoin

Bitcoin Hyper vuole trasformare il BTC in un mezzo di scambio all’interno di un ecosistema rapido, scalabile e orientato allo sviluppo di dApp.

La peculiarità del progetto risiede nella costruzione di una Layer-2 basata sulla Solana Virtual Machine (SVM).

La scelta tecnica consente di combinare throughput elevato e conferme rapide con la sicurezza della mainnet.

Attraverso un bridge canonico, Bitcoin Hyper blocca i BTC sulla mainnet e ne crea un corrispettivo wrapped sulla Layer-2, permettendone l’utilizzo all’interno di applicazioni decentralizzate. Sulla Layer-2 sarà possibile operare sfruttando costi di commissione ridotti e una velocità maggiore nelle transazioni.

Ogni transazione viene comunque regolata sulla rete Bitcoin, mantenendo un collegamento diretto con la sicurezza del protocollo.

L’obiettivo dichiarato è ampliare in maniera concreta il campo d’azione di BTC, permettendo agli utenti e agli sviluppatori di usarlo per servizi DeFi, gaming, applicazioni reali e servizi Web3.

Questa riduzione delle barriere tecniche è considerata uno dei principali fattori che potrebbero favorire una crescita rapida dell’ecosistema, nel caso in cui il progetto riuscisse a consolidarsi dopo il lancio sul mercato.

Il token nativo HYPER

Nel funzionamento della rete, il token HYPER svolge diversi ruoli essenziali. Viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione e per partecipare alla governance del protocollo.

Gli utenti che detengono il token possono infatti partecipare alle decisioni che riguardano l’evoluzione della Layer-2 e del relativo ecosistema.

Inoltre, il token HYPER si potrà mettere in staking sin dalla presale, per generare ricompense passive basate su un APY dinamico.

Al momento, HYPER viene venduto in presale a un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing sugli exchange.

Il progetto si può comprare tramite il sito ufficiale della presale, oppure utilizzando la funzione Upcoming Tokens dell’app Best Wallet.

Per maggior informazioni su come comprare Bitcoin Hyper in presale è possibile leggere questa guida.

Previsioni post-lancio per Bitcoin Hyper

L’interesse crescente verso Bitcoin Hyper ha coinvolto anche investitori istituzionali e balene, con movimenti importanti registrati durante la presale.

Alcuni analisti come ipotizzano un prezzo di 0,0583 dollari nel 2025, qualora il token venisse listato nelle prossime settimane, con proiezioni ancora più rialziste per il 2026 in uno scenario di mercato favorevole a Bitcoin.

Chiaramente, trattandosi di una criptovaluta ancora in fase di presale, i trader devono comunque investire con cautela, tenendo sempre presente dei rischi relativi alla volatilità del mercato.

In generale, Bitcoin Hyper può risultare un buon asset alternativo su cui investire, per diversificare il proprio wallet e provare a ottenere guadagni nel breve termine.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.