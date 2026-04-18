Offerta BBVA estesa: guadagni il 3% e ottieni cashback sugli acquisti, scopri come

Scopri la promo BBVA prorogata: conto corrente gratuito con 3% di interessi e cashback sugli acquisti. Tutti i vantaggi e come aderire entro il 30 giugno.
Roberta Bonori
Pubblicato il 18 apr 2026
Offerta BBVA estesa: guadagni il 3% e ottieni cashback sugli acquisti, scopri come

Se stai pensando di aprire un nuovo conto corrente, questo potrebbe essere il momento giusto per farci un pensiero. BBVA ha infatti deciso di allungare i tempi della sua promozione più interessante, dando la possibilità di aderire fino al 30 giugno.

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I vantaggi concreti (e immediati)

 

Ma cosa rende questa offerta così appetibile? Partiamo dalle basi: conto online a zero spese e carta di debito inclusa senza costi, per sempre. Già questo basta a catturare l’attenzione, ma non finisce qui. Sono inclusi anche bonifici SEPA (anche istantanei), pagamenti in valuta estera senza commissioni e prelievi gratuiti sopra i 100 euro in tutta Europa. In più c’è il “Salvadanaio Digitale”, uno strumento pratico per mettere da parte soldi in modo semplice, quasi senza accorgersene.

Aprendo il conto entro la scadenza, si accede per i primi sei mesi a due bonus niente male: il 3% annuo lordo sulla liquidità depositata e il 3% di cashback sugli acquisti fatti con la carta di debito. Gli interessi vengono accreditati ogni mese, quindi il rendimento è visibile subito, senza lunghe attese. Un altro punto a favore? Nessuna condizione complicata: non serve accreditare lo stipendio, non è richiesto un saldo minimo e non ci sono vincoli di permanenza. In pratica, massima libertà di utilizzo. Per tenere tutto sotto controllo basta utilizzare l’app di BBVA, che permette di monitorare movimenti, risparmi e interessi in tempo reale, direttamente dallo smartphone. Finito il periodo iniziale, il conto continua comunque a offrire una remunerazione sulla liquidità. In base a come viene utilizzato, si può arrivare fino al 2% annuo lordo: un incentivo in più per continuare a usarlo nel tempo. Per quanto riguarda il cashback, nei primi sei mesi si riceve il 3% su ogni acquisto effettuato con la carta di debito, fino a un massimo di spesa mensile di 280 euro. Un piccolo ritorno che, somma dopo somma, può fare la differenza sulle spese quotidiane.

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