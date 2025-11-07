Bitcoin Hyper raccoglie più di 26 milioni di dollari in presale

Le reti Layer-2 vengono create sulle blockchain per alleggerire il carico, migliorando la velocità e riducendo i costi delle transazioni.

Dopo il successo di soluzioni come Arbitrum e Optimism su Ethereum, l’attenzione si sposta ora su Bitcoin, dove diversi progetti stanno lavorando per portare funzionalità simili sulla rete più antica e sicura del mondo.

Bitcoin, un gigante con limiti strutturali

Nonostante la sua forza e stabilità, Bitcoin resta limitato. La rete, nata per trasferimenti peer-to-peer, è estremamente sicura, ma poco adatta a gestire applicazioni complesse.

Le transazioni sono lente, le commissioni possono diventare elevate e la struttura della blockchain non consente nativamente l’uso di smart contract.

Queste caratteristiche hanno favorito la crescita di ecosistemi alternativi, in particolare Ethereum, dove la finanza decentralizzata (DeFi) e gli NFT hanno potuto prosperare grazie a reti più flessibili.

Bitcoin Hyper: una Layer-2 per potenziare l’ecosistema BTC

Bitcoin Hyper (HYPER) è una Layer-2 che ha raccolto più 26 milioni di dollari raccolti in presale, attirando l’attenzione per il suo approccio tecnico e per la capacità di rendere Bitcoin più efficiente senza comprometterne la sicurezza.

La rete di Bitcoin Hyper consente di trasferire BTC attraverso un bridge decentralizzato, coniando una quantità equivalente di token sulla Layer-2.

Su questo livello secondario, le transazioni diventano quasi istantanee e a costi ridotti, consentendo l’accesso a strumenti tipici della DeFi come staking, yield farming e scambi decentralizzati.

Il sistema è alimentato dal token nativo HYPER, utilizzato per pagare le commissioni e partecipare alle attività della rete.

Gli utenti che acquistano durante la presale possono mettere immediatamente in staking i token, ottenendo ricompense periodiche e contribuendo al funzionamento della piattaforma.

L’architettura si basa sulla Solana Virtual Machine (SVM), che garantisce elevata scalabilità e compatibilità con applicazioni decentralizzate esistenti.

HYPER viene venduto in presale a un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing, inoltre si può. Per comprarlo è possibile seguire questa pratica guida.

Previsioni Bitcoin Hyper

Le proiezioni sul futuro di Bitcoin Hyper (HYPER) variano sensibilmente, riflettendo sia l’entusiasmo del mercato per le Layer-2 su Bitcoin sia l’incertezza che accompagna ogni nuova fase di sviluppo tecnologico.

Alcune stime indicano un possibile valore di 0,0583 dollari entro il 2025, che rappresenterebbe un incremento di circa +345% rispetto al prezzo attuale di presale, ovvero un guadagno di circa 4,5 volte.

Le ipotesi più ottimistiche spingono invece le aspettative fino a 0,1557 dollari, con un potenziale rialzo superiore al 1.000%.

Non mancano previsioni ancora più ambiziose, con alcuni analisti che parlano di uno scenario “100x” nel caso in cui anche solo l’1% della fornitura di Bitcoin venisse trasferita attraverso il bridge di Bitcoin Hyper.

Questo equivarrebbe a circa 25,5 miliardi di dollari di valore spostato sulla Layer-2, a fronte di una capitalizzazione di circa 275 milioni.

Questo forte divario tra potenziale afflusso di capitale e valutazione attuale è uno dei motivi per cui molti osservatori considerano Bitcoin Hyper un progetto ad alto potenziale.

Come sempre, le previsioni restano indicazioni teoriche, e l’evoluzione effettiva del prezzo dipenderà dall’adozione reale della rete e dalla solidità del suo ecosistema nel medio periodo.

In collaborazione con ClickOutMedia

