Black Friday 2023: Smartwatch di Tendenza a Prezzi Speciali

Il fenomeno smartwatch sta aumentando pian piano durante gli anni e ormai sono poche le persone che non ne indossano uno o che non ne vogliono sapere. Sfruttando la finestra del Black Friday, in vigore oggi ufficialmente ma con offerte che andranno avanti fino al 27 novembre, si potrebbe portare a casa un dispositivo di grande livello.

Tra gli smartwatch più gettonati ovviamente ci sono quelli di Samsung ed Apple ma ci sono anche altri marchi che ormai sono tra i preferiti. In basso ecco una classifica piena di orologi che potrebbe risultare interessanti, soprattutto alla luce del loro prezzo scontato.

Apple Watch Ultra 2 a 849 €, (-7%)

Apple Watch Ultra a 749 €, (-6%)

Samsung Galaxy Watch6 44mm a 249 €, (-8%)

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm a 349 , (-7%)

Amazfit Smartwatch GTR 2 a 89,90 €, (-31%)

Huawei Watch GT3 46mm a 159,99 €, (-20%)

Huawei Watch Fit SE a 79 €, (-11%)

Amazfit Smartwatch GTS 2 a 89,90 €, (-31%)

