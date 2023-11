Black Friday 2023: Tablet di Qualità in Super Sconto

Una vasta selezione di tablet irrompe nel Black Friday 2023 di Amazon, pieno come sempre di grandi sconti. Oggi diversi dispositivi, tra top di gamma e piacevoli scoperte, riusciranno ad attirare il pubblico.

In basso potete trovare la lista con tablet molto famosi appartenenti a brand leader nel settore, tutti in promo su Amazon. Ricordiamo che le offerte dureranno fino al prossimo 27 novembre in occasione del Cyber Monday.

Samsung Galaxy Tab S9 a 799 €, (-11%)

Samsung Galaxy Tab S9 FE a 449 €, (-9%)

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a 599 €, (-17%)

Apple iPad Air 2022 a 889 €, (-4%)

Pritom Tablet a 57,79 € (-28%)

Tablet Teclast P40HD a 119,99 € (-25%)

Lenovo Tab M9 a 99,99 €, (-16%)

Tablet Doogee T10 a 119,99 €, (-25%)

