Black Friday con Surfshark: VPN Premium a soli 1,99€ al mese

Non perdere l’occasione del Black Friday per ottenere Surfshark VPN a un prezzo straordinario: da 4,57€ a soli 1,99€ al mese. Questa offerta limitata include 4 mesi extra gratuiti su un abbonamento di 2 anni, garantendo un risparmio notevole e un livello di protezione avanzato per tutto il periodo.

Surfshark è un servizio VPN affidabile e potente, apprezzato per la sua facilità d’uso e la possibilità di proteggere dispositivi illimitati con un unico account. È perfetto per garantire la sicurezza della tua connessione, bloccare annunci pubblicitari, proteggerti da malware e offrire strumenti avanzati come il generatore di email alternative e avvisi su violazioni dei dati.

I vantaggi di Surfshark:

Facile configurazione: la configurazione di Surfshark è semplice e intuitiva su qualsiasi dispositivo. Bastano pochi passaggi per iniziare a navigare in modo sicuro. Dispositivi illimitati: proteggi tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento, ideale per famiglie o piccoli uffici. Protezione antimalware: blocco per annunci, tracker e una protezione antivirus integrata per una sicurezza completa. Privacy totale: politica no-log e server basati su RAM garantiscono che nessuna traccia delle tue attività online venga mai conservata. Crittografia avanzata: con una crittografia di nuova generazione, le tue informazioni sono sempre al sicuro. Tecnologia Nexus: instrada il traffico attraverso una rete di server per massimizzare la tua sicurezza.

Surfshark One+: sicurezza completa in un unico pacchetto

Surfshark One+ offre una suite completa di sicurezza informatica: oltre alla VPN, include strumenti avanzati come Alert per monitorare le violazioni dei dati, Alternative ID per creare email proxy sicure, e un motore di ricerca privato che elimina annunci e tracciamento online.

Piani disponibili per ogni esigenza

Surfshark offre diversi piani che includono:

VPN : protezione della connessione e navigazione sicura.

: protezione della connessione e navigazione sicura. Alternative ID : proteggi la tua identità e crea un’email proxy.

: proteggi la tua identità e crea un’email proxy. Antivirus : protezione dei dispositivi da minacce come malware e virus.

: protezione dei dispositivi da minacce come malware e virus. Alert : avvisi in tempo reale su eventuali violazioni dei dati.

: avvisi in tempo reale su eventuali violazioni dei dati. Incogni: rimozione dei dati personali dai broker di dati.

Questa offerta del Black Friday rappresenta un’occasione unica per chiunque desideri navigare in sicurezza e proteggere la propria privacy. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark clicca qui.