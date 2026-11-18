Tra abbonamenti che si accumulano e spazio che non basta mai, un cloud senza canone mensile è un’idea che fa comprensibilmente gola. Con il Black Friday, pCloud sconta ancora di più i suoi piani a vita: paghi una volta sola e lo spazio è tuo con risparmi che arrivano fino al 62%.

Ecco le opzioni. Premium 500GB a 159 euro invece di 279, perfetto per un archivio leggero per foto e documenti. Premium Plus 2 TB è a 379 euro invece di 709 (-47%): per molti è il punto di equilibrio. Ultra 10 TB scende a 1.099 euro invece di 2.799 (-61%), la scelta per fotografi, videomaker o chi custodisce archivi enormi. C’è anche una quarta opzione, solitamente non presente nel catalogo pCloud, ed è un bundle 3-in-1 che include 3TB di spazio, pCloud Encryption e pCloud Pass Premium, che nei piani singoli non ci sono. Il prezzo è di 579 euro invece di 1.517.

Un dettaglio che conta perché in questo bundle ritrovi la crittografia lato client e un utilissimo gestore di credenziali e password. In tutti i piani, per il resto, trovi comunque server in data center certificati, tutela della privacy svizzera, canali TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit.

Per il resto, nell’uso quotidiano è un servizio che convince e non poco: backup automatico della galleria del telefono e dei file del desktop, accesso offline, recupero dei file fino a 30 giorni e versioni precedenti. pCloud Photos e pCloud Docs, due novità recenti, permettono di sfogliare i ricordi su mappa o timeline e di modificare documenti e fogli di calcolo dal browser.

Se l’offerta conviene dipende dall’utilizzo che fai nel cloud: il piano a vita si ripaga in pochi anni e ti “libera” dall’incombenza dell’abbonamento annuale o mensile. Con questi sconti è poi un must have.