Blackcatcard: cashback fino al 5% con tasso annuo del 4% e nessun costo

Ci sono tante carte prepagate in questo momento, ma poche ti fanno realmente risparmiare e guadagnare allo stesso tempo. Blackcatcard è una di queste. Questa carta ti regala cashback fino al 5% sui tuoi acquisti e tasso annuo del 4% sul tuo saldo, senza nessun costo aggiuntivo.

Con Blackcatcard, ogni volta che compri qualcosa, online o in negozio, ricevi un rimborso in denaro sul tuo conto. Il cashback arriva al 5% sui primi 100 € di spesa mensile, mentre è del 2% per le spese successive.

Non ci sono limiti di negozi o categorie: puoi comprare quello che vuoi, dove vuoi, e ottenerlo sempre. Che tu faccia shopping online, viaggi in giro per il mondo o semplicemente paghi le bollette, con Blackcatcard risparmi su tutto.

Blackcatcard: cashback fino al 5% e tasso annuo sul tuo saldo

Come detto in precedenza, Blackcatcard non solo ti fa risparmiare, ma anche guadagnare. Il tuo saldo, infatti, genera un interesse annuo del 4%, pagato mensilmente, senza nessun vincolo o condizione.

I tuoi soldi lavorano per te, senza che tu debba fare nulla. Questo tasso si applica ai saldi mensili medi di 300 € o più. Se è inferiore, il tasso è del 2,2%. In ogni caso, è molto più alto di quello che ti offrono i conti correnti tradizionali.

Blackcatcard non è solo una carta prepagata, ma anche un conto IBAN gratuito, con cui puoi ricevere e inviare bonifici in modo semplice e sicuro.

Inoltre, la tua è una MasterCard, gratuita e con cui puoi pagare in tutto il mondo, senza commissioni di cambio valuta.

Richiedere la carta Blackcatcard è facile e veloce: devi registrarti online. A distanza di pochi giorni, la carta ti arriva a casa, senza spese di spedizione. Non serve alcuna verifica del credito, quindi è accessibile anche a chi ha problemi finanziari.

Non aspettare, richiedi subito la tua Blackcatcard e approfitta del cashback fino al 5% e del tasso annuo del 4%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.