BlackCatCard: il conto che ti fa guadagnare mentre non fai nulla

Oggi ti presentiamo BlackCatCard, un nuovo conto online che ti permette di guadagnare delle piccole somme mentre ti rilassi. Proprio così: puoi ottenere una ricompensa del 4% annuo su saldi medi mensili di almeno 300 euro e una ricompensa del 2.2% annuo su saldi medi mensili inferiori a quella cifra. E oltre a questo ci sono tutte le comode funzionalità di un conto online. Scopriamole insieme.

BlackCatCard: non solo ricompense, ma anche tanti vantaggi

BlackCatCard ti permette di avere un conto bancario IBAN europeo personale, senza alcun costo di apertura o di mantenimento, e il tutto disponibile immediatamente dopo la registrazione.

Una volta iscritto, riceverai immediatamente la tua Blackcatcard virtuale, che ti consentirà di effettuare acquisti online in tutta comodità, in attesa che la tua carta fisica arrivi comodamente a casa tua entro pochi giorni, senza costi aggiuntivi.

Non c’è alcun costo di servizio o commissioni nascoste: inoltre potrai contare su comodi servizi di mobile banking e online banking, completamente gratuiti, per gestire il tuo conto e le tue finanze in modo semplice e conveniente.

E poi, appunto, c’è questa incredibile possibilità di guadagnare non facendo niente. Mantieni un saldo medio mensile di almeno 300 euro e riceverai una ricompensa del 4% annuo: se il saldo è inferiore riceverai comunque una ricompensa del 2.2%. Insomma, comunque vada guadagnerai.

Cosa aspetti, dunque? Apri subito il tuo conto BlackCatCard e inizia a essere ricompensato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.