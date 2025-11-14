Blocchi sia Luce che Gas per 2 anni: l'offerta Engie Energia PuntoFisso contro gli aumenti

Si sente tanto parlare di “stangata invernale” per luce e gas, che è meglio mettersi subito all’opera per correre ai ripari ed evitare brutte sorprese in bolletta. Un alleato in questo senso è la nuova offerta Energia PuntoFisso di Engie che, valida fino al 20 novembre, ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni, sapendo esattamente quanto andrai a spendere per i prossimi 24 mesi.

Questo qui sopra è un prospetto di quello che andresti a spendere attivando entrambe le forniture, anche se hai la libertà di scegliere solo la luce o solo il gas, oltre a optare per un regime a fasce per il pagamento della luce. Comunque, i prezzi sono trasparenti e a dir poco competitivi:

Luce Monoraria: 0,1015 €/kWh + forfait di sbilanciamento 0,002 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 72 €/anno.

+ forfait di sbilanciamento 0,002 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 72 €/anno. Gas: 0,387 €/Smc, con costi di commercializzazione pari a 72 €/anno.

Avrai la tranquillità di sapere che questi costi resteranno sempre invariati, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato e dalle “stangate invernali”. Pagherai naturalmente in base a quanto consumi, ma con un prezzo fisso che premierà l’uso consapevole della luce elettrica e del casa.

Inclusi nell’offerta ci sono altri vantaggi di cui tenere conto: la comodità del digitale, con bollette online e pagamento tramite addebito diretto; l’energia verde al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi e un servizio clienti dedicato pronto a supportarti per ogni esigenza.

Inoltre, con il monitoraggio dei consumi puoi scoprire quanto e quando utilizzi luce e gas, consultare lo storico fino a due anni e scegliere ogni giorno in modo più consapevole. Potrai gestire tutto dall’app ENGIE Italia, dove vedrai i dati del tuo contratto, le bollette e la possibilità di comunicare con l’assistenza. Hai tempo fino al 20 novembre: blocca adesso il prezzo di luce e gas.