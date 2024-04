Blockchain Week Rome 2024: 10% di extra sconto con questo coupon

È tutto pronto per la nuova Blockchain Week Rome 2024. Si tratta della quinta edizione dell’evento dedicato al mondo dei Bitcoin e delle criptovalute. Quest’anno, anche grazie alla forte crescita registrata proprio dal Bitcoin nel corso delle ultime settimane, l’evento acquisisce ancora più importanza.

La Blockchain Week Rome 2024 è in programma tra il 29 e il 31 maggio 2024, con una serie di eventi in presenza e online. In via promozionale, su tutti i ticket di partecipazione alla fiera è disponibile il 10% di sconto. Basta utilizzare il codice sconto ILSW10, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’acquisto.

Per tutti i dettagli basta visitare il sito della Blockchain Week Rome 2024 tramite il link riportato qui di sotto.

Blockchain Week Rome 2024: -10% su tutti i ticket

I prezzi dei ticket di partecipazione alla Blockchain Week Rome 2024 sono questi:

Corso (28-29 maggio 2024): il prezzo è di 199 euro invece di 349 euro

(30-31 maggio 2024): il prezzo è di 149 euro invece di 299 euro

(28-31 maggio): il prezzo è di 349 euro invece di 499 euro

(29-31 maggio): il prezzo è di 249 euro invece di 399 euro

Su tutte e quattro le proposte, utilizzando il codice sconto ILSW10, è possibile ottenere uno sconto extra del 10%. Tale sconto è valido anche in caso di acquisto di più ticket, anche di tipologia differente. La promozione, però, sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto. Il codice sconto deve essere aggiunto prima di concludere l’ordine. Una volta raggiunto il sito, quindi, bisogna premere su Acquista Ora e poi scegliere il pacchetto da comprare. Dopo aver inserito i propri dati, nel campo apposito, è necessario inserire il codice sconto per ottenere un taglio di prezzo del 10%.