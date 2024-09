Bluesky supera i 9 milioni di utenti e si prepara alla condivisione video

La piattaforma di microblogging decentralizzata nota come Bluesky sta vivendo un vero e proprio boom, anche grazie ai problemi che sta vivendo X sul territorio brasiliano.

Stando alla piattaforma stessa, i numeri sono cresciuti in modo sostanziale negli ultimi giorni portando gli utenti che fruiscono del servizio a oltre 9 milioni, con circa la metà degli stessi (circa 4,6 milioni) considerati attivi. Questa crescita considerevole porta Bluesky alle spalle di Threads, ponendo la stessa piattaforma come un potenziale concorrente di X.

E i suddetti numeri sono destinati a salire ulteriormente: il social network, infatti, sta lavorando per supportare la condivisione di video, con un rilascio che potrebbe avvenire in tempi ristretti. Questa implementazione potrebbe costituire un ulteriore step nello sviluppo del progetto.

a live look at our engineers working on video right now flagrante dos nossos engenheiros trabalhando no vídeo [image or embed] — Bluesky (@bsky.app) Sep 6, 2024 at 22:38

Bluesky e la condivisione video, appare online un “misterioso” URL

Come riportato dal sito Gigazine, online ha cominciato a circolare l’URL video.bsky.app, segnalato da alcuni proprio come riconducibile alla possibilità di condividere filmati su Bluesky. A quanto pare, questo non è però in alcun modo riconducibile alla piattaforma.

Nonostante Bluesky sia nato solo a ottobre 2021, il servizio è rimasto accessibile solo su invito fino al 6 febbraio 2024. Oggi la piattaforma è disponibile sia tramite browser Web da desktop che attraverso app specifiche per Android e iOS.

A partire dall’inizio dell’anno, il social network ha visto una graduale implementazione di diverse funzionalità, mirate a rendere la piattaforma sempre più appetibile ai potenziali utenti. A gennaio sono stati lanciati i feed RSS mentre maggio, per esempio, sono stati integrati i messaggi privati.