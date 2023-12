Bologna-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Questo Bologna fa sognare. Quarto posto in campionato, Inter eliminata in Coppa Italia e la voglia di continuare a stupire. Oggi arriva la delicata sfida contro l’Atalanta in un autentico spareggio per l’Europa che conta: i felsinei hanno già battuto la Roma e vogliono ripetersi.

La partita avrà inizio alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN usufruendo delle offerte di Natale.

Bologna-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

Per il Bologna, la buona notizia è il ritorno agli allenamenti di gruppo di Orsolini, anche se potremmo vederlo ancora in panchina, con Ndoye e Saelemaekers pronti a occupare le fasce offensive fin dall’inizio.

Il ruolo di trequartista sarà affidato a Ferguson, alle spalle dell’attaccante Zirkzee. A centrocampo, Moro cerca la conferma al fianco di Freuler, mentre Aebischer e Fabbian potrebbero essere sacrificati. In difesa, Calafiori e Beukema potrebbero ottenere la preferenza su Lucumì, con Posch e Kristiansen sugli esterni. Skorupski farà il suo ritorno tra i pali.

Nell’Atalanta, Muriel ha dimostrato di essere in forma e potrebbe nuovamente partire titolare, relegando De Ketelaere inizialmente in panchina. Gasperini potrebbe schierare Kolasinac in difesa e Musso come portiere titolare fin dall’inizio, facendo sedere in panchina Pasalic e Carnesecchi rispetto all’ultima partita di campionato. Il recupero di Scamacca, tornato ad allenarsi a Zingonia durante la settimana e convocato regolarmente per la trasferta a Bologna, aggiunge ulteriore profondità all’attacco.

Sfida d’alta classifica. Bologna-Atalanta non è per cuori deboli. Calcio d’inizio alle 15 in diretta streaming su DAZN.

