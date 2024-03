Bologna-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Crocevia scudetto e Champions League nella partita tra Bologna e Inter valida per gli anticipi del sabato della 28esima giornata di Serie A. Con un occhio al ritorno dei quarti di Champions della prossima settimana, i nerazzurri devono amministrare un comodo vantaggio di 15 punti in chiave scudetto. La seconda stella sembra solo una formalità.

Dall’altra parte, all’ombra delle due torri si sogna la Champions League: i felsinei sono attualmente al quarto porto con 4 punti di vantaggio sulla Roma e non vogliono smettere di fermarsi. I rossoblu tornerebbero nella massima competizione Europea dopo 60 anni, quando furono eliminati al primo turno dell’allora Coppa dei Campioni come Campioni d’Italia in carica.

Calcio d’inizio fissato per sabato 9 marzo alle ore 18 e diretta streaming esclusiva su DAZN.

Bologna-Inter in streaming: le probabili formazioni

Il Bologna del grande ex Thiago Motta dovrebbe schiarare un 4-1-4-1, con Skorupski in porta e una linea difensiva composta da Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen.

Freuler potrebbe operare come centrocampista difensivo, supportato da Ndoye, Fabbian, Ferguson e Saelemaekers in mediana. Unica punta il talento Zirkzee.

L’Inter, con un piccolo turnover per non distrarsi in Champions League, dovrebbe partire con un 3-5-2 con Sommer tra i pali e una linea difensiva composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, Darmian e Carlos Augusto potrebbero agire sulle fasce, con Barella, Calhanoglu e Mkitharyan al centro del campo.

In avanti, Thuram e Sanchez formerebbero la coppia d’attacco.

La partita si giocherà sabato 9 marzo alle ore 18: guarda la diretta streaming su DAZN.