Bonus di 5 euro se apri il conto HYPE oggi stesso

Ti sei mai chiesto come potrebbe essere facile gestire il tuo denaro senza commissioni o spese e con funzionalità innovative al passo con i tuoi bisogni quotidiani? HYPE rende tutto più facile e accessibile con un conto a canone zero pieno di strumenti pensati per facilitarti la vita. Inoltre, se lo apri oggi, otterrai subito un bonus di 5 euro semplicemente inserendo il codice promo CIAOHYPER.

Il conto ti permette di inviare e ricevere denaro istantaneamente utilizzando soltanto un numero di telefono o un indirizzo email. Ciò vuol dire trasferire denaro è facile quanto inviare un messaggio. Inoltre, puoi gestire tutto direttamente dall’app Hype, senza pagare spese.

Bonus di 5 euro con HYPE: vantaggi e innovazione

All’apertura del conto HYPE, avrai subito accesso a un’ampia gamma di vantaggi. Uno dei principali è la carta virtuale, che ti permette di fare acquisti online e nei negozi fisici in modo sicuro e pratico. La tua sicurezza è garantita dalla crittografia avanzata, che protegge le tue informazioni e i tuoi soldi.

La sezione “Box risparmi” ti aiuta a definire e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, mentre grazie al sistema di cashback di HYPE potrai ricevere fino al 10% di rimborso sui tuoi acquisti online. C’è anche la sezione Radar dell’app, che ti permette di monitorare in tempo reale.

La semplicità è alla base del conto: puoi bloccare e sbloccare la tua carta virtuale direttamente dall’app, analizzare le tue spese e utilizzare il tuo IBAN per inviare e ricevere bonifici senza commissioni.

Vuoi vivere senza il bisogno di portare il portafoglio con te, di godere di una gestione finanziaria senza stress, e di sfruttare ogni opportunità di risparmio? HYPE rende tutto questo possibile. Trasforma il modo in cui gestisci i tuoi soldi e approfitta subito del bonus di 5 euro inserendo il codice promo CIAOHYPER. Fallo oggi stesso!