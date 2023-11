Boolean Data Week: il primo passo nella Data Science, dal 20 novembre

Sviluppare è un conto, gestire i dati è un altro. Si tratta di due ambiti in stretta correlazione, ma la gestione del dato implica competenze, modelli, processi e soluzioni specifiche. Non è un caso, insomma, se la Data Science sta raccogliendo sempre più interesse: la forte richiesta da parte delle aziende di competenze specifiche ha portato questo ambito ad essere fonte di grandi investimenti, pur scontando la forte carenza di esperti in grado di destreggiarsi tra gli strumenti del mestiere.

Ecco perché la Boolean Data Week 2023 è una chiara opportunità per molti. Si tratta di una intera settimana di formazione mirata e gratuita a disposizione di tutti. Se ne esce con un certificato di partecipazione, con nuove competenze, ma soprattutto con un orizzonte aperto su questa grande occasione: quella di entrare nel mondo dell’analisi dei dati e di tutto ciò che la cosa potrebbe comportare per il proprio futuro professionale.

Boolean Data Week

Boolean è la nota Tech Academy già di recente protagonista della Coding Week dedicata agli sviluppatori. In questo caso al centro dell’evento v’è invece il dato, la cui corretta gestione consente di estrarre valore dalle informazioni per metterlo a disposizione delle aziende. La Data Week si terrà tra il 20 e il 24 novembre, con modalità pensate specificatamente per consentire la miglior fruibilità da parte di tutti.

Le lezioni si tengono infatti online, in diretta ed in un orario compatibile tanto con lo studio, quanto con il lavoro: si inizia dalle 19 di sera, secondo un programma settimanale di appuntamenti in streaming così determinato:

Lunedì 20 novembre (19-20.30)

Data Analytics zero to hero

Partendo dai dati grezzi, vediamo come Python può aiutarci nella pulizia ed esplorazione del dato e scopriamo come Tableau può aiutarci nella creazione di una dashboard interattiva.

Martedì 21 novembre (19-20.30)

Intro a Python

Scopri le basi di Python, il linguaggio di programmazione più usato nell’analisi dei dati, e costruisci il tuo primo software “guess the number”.

Mercoledì 22 novembre (19-20)

Come diventare Data Analyst

Fai evolvere la tua carriera in soli 4 mesi: vieni a scoprire Boolean e il corso part-time in Data Analytics.

Giovedì 23 novembre (19-20.30)

Data wrangling con pandas

Scopri come la libreria pandas di Python può aiutarti a caricare un dataset, pulire i dati e impostare un’analisi esplorativa.

Venerdì 24 novembre (19-20.30)

Data Visualisation con Tableau

Partendo dal nostro dataset pulito, scopriremo come creare una dashboard interattiva per visualizzare i nostri dati e fargli prendere vita.

Ogni sera ci sarà inoltre spazio per i Tech Talk, che a partire dalle 18.30 anticiperanno il collegamento presentando ospiti ed esperienze utili a meglio comprendere il contesto della Data Analysis. Un evento, insomma, formativo e informativo, utile tanto a comprendere ciò che implica a livello di competenze, sia ciò che mette sul piatto in termini di sviluppi futuri.

Come si organizzano e visualizzano i dati, passando da un semplice CSV fino a costruire una dashboard interattiva? Scopri come farlo durante la Boolean Data Week, una settimana di lezioni gratuite e in diretta in compagnia degli insegnanti della nostra Tech Academy.

Python e Tableau

Gli ingredienti fondamentali della Boolean Data Week sono i due elementi essenziali dell’analisi dei dati: Python e Tableau.

Chi conosce il mondo del software non necessita di presentazioni ulteriori: si tratta di strumenti ampiamento noti e riconosciuti, utilizzati dalla maggior parte dei professionisti e appassionati del settore. Python nello specifico è il linguaggio essenziale della data science, attorno al quale una grande community di sviluppatori ha già dato vita a popolate librerie per soluzioni pronte all’uso. In parallelo, Tableau è l’ambito della Business Intelligence, una piattaforma intuitiva per l’estrazione di dati e la formulazione di query utile in ogni ambito applicativo. Python e Tableau sono il punto di partenza per chiunque voglia esplorare un futuro nel settore ed una settimana come la Data Week può essere fondamentale per capire, immaginare ed eventualmente approfondire il discorso.

L’occasione perfetta per avvicinarti al mondo dell’analisi dei dati anche se parti da zero, e scoprire come utilizzando Python e Tableau puoi ottimizzare il tuo lavoro di ogni giorno e prendere decisioni migliori.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria

Per partecipare alla Boolean Data Week non è richiesto alcun requisito, ma semplicemente un’iscrizione gratuita utile ad organizzare al meglio le lezioni e l’aula formativa: per partecipare puoi iscriverti qui. Il pomeriggio successivo ad ogni lezione, la registrazione sarà disponibile sulla piattaforma e consentirà così di rivedere i passaggi essenziali, portare avanti nuove esercitazioni e sfruttare al meglio il contenuto formativo a cui si è avuto accesso.

Sabato 25 novembre, infine, ci sarà il gran finale presso lo Spazio Lenovo a Milano: in questa occasione sarà possibile incontrare gli Admission Advisor di Boolean per valutare la propria esperienza durante la Data Week e comprendere come e se proseguire nel percorso formativo in ottica di un futuro professionale nel settore. Data Science e Business Intelligence cercano nuovi talenti da mettere al lavoro su progettualità di grande impatto: il 20 novembre si apre un’opportunità – gratuita – che per molti può essere una prospettiva, per altri una seconda occasione, per tutti un’opzione di forte appetibilità.

