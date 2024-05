Ecco il trucchetto per ottenere 3 mesi di Apple TV+ GRATIS

Apple offre 3 mesi gratuiti di Apple TV+ con l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV: questa promozione è valida fino al 30 giugno 2024 e potrebbe non essere prorogata, perciò questa è l’occasione giusta per accedere a 3 mesi di servizio senza alcun costo.

Come funziona l’offerta Apple TV+

Aderire alla promozione è semplice: acquista un nuovo dispositivo Apple idoneo – tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV, che devono essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo – da Apple o rivenditori autorizzati e riceverai 3 mesi di Apple TV+ gratis attivando l’offerta dall’app Apple TV entro 3 mesi dalla configurazione del nuovo dispositivo. Dovrai essere in possesso anche di un ID Apple.

L’offerta è rivolta ai soli nuovi utenti Apple TV+: se hai già un abbonamento attivo, anche acquistando un nuovo dispositivo non avrai diritto alla promozione. Inoltre, non è cumulabile con Apple One o altre promozioni Apple TV+. Se fai parte di un gruppo “In famiglia”, potrai partecipare soltanto una volta all’offerta, indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati. Potrai tuttavia condividere l’abbonamento con gli altri membri del gruppo.

La promozione non è disponibile per chi in passato ha già usufruito di simili offerte: lo stesso vale per i membri del gruppo “In famiglia”. Al termine dei 3 mesi gratuiti, l’abbonamento ad Apple TV+ si rinnoverà automaticamente a 9,99 euro al mese, a meno che tu decida di effettuare una disdetta, in qualsiasi momento e senza limiti.

Il catalogo Apple TV+ include serie originali, film e documentari adatti a tutti: se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo Apple, questa promozione è un’ottima chicca che ti permetterà di ottenere l’accesso a tutti questi contenuti senza alcun costo per ben 3 mesi. Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito web ufficiale di Apple TV+: ricorda che la promozione è attiva fino a giugno e potrebbe non essere prorogata.