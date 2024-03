Brighton-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il 4-0 ottenuto all’andata permette alla Roma di guardare con tranquillità alla sfida di ritorno sul campo del Brighton di De Zerbi per gli ottavi di finale di Europa League. Certo, vietato distrarsi, ma salvo clamorose sorprese il passaggio ai quarti di finale dovrebbe essere una formalità.

La partita avrà inizio il 14 marzo alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN o con il pass Sport di NOW.

Brighton-Roma in streaming: le probabili formazioni

Visto il risultato dell’andata, De Rossi pensa ad un ampio turnover per la sfida, ma senza esagerare. In difesa, Spinazzola è preferito ad Angelino come terzino sinistro, mentre al centro del campo c’è un ballottaggio tra Cristante e Paredes, con l’argentino che sembra essere il favorito per una maglia da titolare.

In attacco, l’assenza di Lukaku per un problema all’anca apre le porte a un tridente inedito composto da Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy.

La probabile formazione di De Zerbi vede invece Verbruggen tra i pali, con Lamptey, Dunk, van Hecke ed Estupinan a formare la linea difensiva.

A centrocampo, Gilmour e Gross lavoreranno per garantire equilibrio e solidità, supportati dal trio offensivo composto da Buonanotte, Fati e Adingra, con Welbeck pronto a fare la differenza in avanti.

