Buone notizie per utenti Gmail su iPhone: ecco un nuovo strumento di ricerca

I possessori di iPhone potranno finalmente godere della funzionalità basata su Gemini chiamata Gmail Q&A.

Questa, disponibile già da agosto per gli utenti Android, permette di poter sfruttare l’Intelligenza Artificiale per effettuare ricerche avanzate nella casella di posta elettronica, ponendo anche domande specifiche a Gemini.

Nel blog di Google, in tal senso, vengono mostrati alcuni esempi. Risulta possibile chiedere all’IA “Mostra le e-mail non lette da Jordan” per filtrare i messaggi, raggiungendo immediatamente quelli ancora non letti che presentano lo stesso mittente.

Per ottenere accesso a Gmail Q&A è necessario aver sottoscritto un piano Google One AI Premium o un account Workspace. Al momento la funzione è inoltre disponibile solo in lingua inglese.

Gmail Q&A arriva anche su iPhone: ecco come funziona

In caso di abbonamento adeguato, aprendo l’app Gmail dovrebbe apparire un’icona a forma di stella nell’angolo in alto a destra. La stessa risulta invece posizionata nel mezzo quando l’app mostra un messaggio già aperto.

Selezionando l’icona è poi possibile fare domande all’IA, così come avviene di consueto con Gemini. Risulta dunque possibile digitare richieste, anche di natura discorsiva, che riguardino la selezione e il filtraggio della posta. Ciò permette di ottenere riepiloghi di conversazioni, informazioni sui contenuti o ricerche specifiche di vario tipo.

Nel caso di riassunti o riepiloghi, Gemini offre sempre un elenco delle fonti utilizzate. Nel caso di Gmail Q&A, l’IA permette all’utente di accedere alle singole e-mail citate nei report attraverso appositi link.

Questa novità non è l’unica che, nelle ultime settimane, ha visto Google lavorare per integrare in modo sempre più profondo Gemini con Gmail. Di recente lo strumento Smart Reply è infatti stato potenziato proprio con l’integrazione dell’IA appena citata.