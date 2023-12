Buoni Amazon fino a 500 euro: l'opportunità da cogliere aprendo SelfyConto

Se sei alla ricerca di un conto bancario digitale vantaggioso, SelfyConto di Mediolanum potrebbe essere la risposta alle tue esigenze.

Questo conto totalmente digitale offre la possibilità di effettuare operazioni bancarie in modo semplice e veloce direttamente dal pc o dallo smartphone, rispondendo alle crescenti esigenze degli utenti moderni.

Perché aprire SelfyConto?

Per i titolari under 30 o che hanno aperto adesso il conto, il canone di SelfyConto è gratuito, mentre dal secondo anno è di soli 3,75 euro. Tuttavia, questo canone può essere azzerato utilizzando i servizi Mediolanum in promozione fino al 31 dicembre 2023.

SelfyConto offre anche una carta di debito MasterCard contactless senza quota associata, consentendo acquisti in punti vendita fisici e online, oltre al prelievo gratuito presso gli sportelli ATM dell’area euro.

La maggior parte delle operazioni bancarie, come bonifici, addebiti delle utenze e pagamenti vari, non comporta costi di commissione.

La recente promo di Mediolanum offre la possibilità di ottenere fino a 500 euro in voucher Amazon. Invitando amici ad aprire SelfyConto, riceveranno subito un buono Amazon del valore di 100 euro.

Invitando altri amici, si potrà partecipare al programma Mediolanum ForYou Rewarding e ricevere voucher digitali Amazon fino a 500 euro, da utilizzare per acquisti di marchi prestigiosi.

L’offerta scade il 27 dicembre 2023, quindi affrettati per non perdere l’opportunità. La gestione del conto è estremamente comoda tramite l’app Mediolanum, consentendo di verificare movimenti, accertare il credito residuo e compiere operazioni bancarie senza costi aggiuntivi.

L’apertura del conto è semplice e non richiede una visita in filiale. Per maggiori dettagli, consulta il sito web di Mediolanum e cogli l’opportunità di ottenere buoni Amazon fino a 500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.