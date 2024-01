Buono Amazon da 50€ per chi sceglie Sky: ecco tutte le offerte

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento con Sky. Fino al prossimo 14 di gennaio, infatti, per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo che va a sommarsi allo sconto sul canone per i primi 18 mesi.

Le opzioni disponibili sono diverse. È possibile scegliere Sky TV + Sky Calcio al costo di 14,90 euro al mese oppure si può puntare su Sky TV + Netflix al costo di 19,90 euro. Da notare anche la promozione con Sky TV + Netflix + Sky Cinema (con Paramount+) al costo di 29,90 euro al mese.

Tutte queste promozioni includono un Buono Amazon da 50 euro in regalo oltre alla possibilità di aggiungere pacchetti extra per arricchire i contenuti del proprio abbonamento. Per accedere alla promozione basta visitare il sito di Sky e scegliere il piano da attivare.

Come funziona la nuova offerta Sky con Buono Amazon in regalo

La nuova promozione è attivabile in esclusiva online entro il 14 gennaio. Su tutti i piani è previsto uno sconto sul canone per i primi 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. Come detto in precedenza, su tutti i piani c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

Le opzioni su cui puntare sono diverse:

Sky TV + Sky Calcio in sconto a 14,90 euro al mese

in sconto a 14,90 euro al mese Sky TV + Netflix con piano Base in sconto a 19,90 euro al mese

in sconto a 19,90 euro al mese Sky TV + Sky Cinema con Paramount Plus + Netflix con piano Base a 29,90 euro al mese

Su tutte le offerte con Netflix incluso è possibile passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza (rispettivamente 4 e 8 euro in più al mese). C’è sempre la possibilità di aggiungere gli altri pacchetti Sky (Sport, Calcio e Cinema dove non inclusi). Da notare che Sky Go è sempre incluso. Il costo iniziale è di 9 euro una tantum.

Per comporre il proprio abbonamento basta premere sul tasto qui di sotto, raggiungere il sito Sky e seguire la procedura di attivazione premendo su Acquista online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.