Cagliari-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streamig

Cagliari e Lazio si preparano a scendere in campo per la prima partita del 24esimo turno di Serie A. Entrambe le formazioni provengono da un brutto stop e cercano di rilanciarsi in classifica: i sardi per abbandonare la zona retrocessione, i biancocelesti per ritrovare l’Europa.

La partita avrà inizio sabato 10 febbraio alle ore 15. Potrai vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Cagliari-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Ranieri si prepara a schierare una difesa a quattro composta da Mina, Dossena, Obert e Zappa. Nel centrocampo a tre, Prati, Nandez e Makoumbou saranno i punti di riferimento, mentre Viola potrebbe essere il trequartista dietro Lapadula e la nuova aggiunta Zito Luvumbo.

Per gli ospiti, si fa affidamento sul ritorno di Immobile al centro dell’attacco come titolare. L’assenza di Zaccagni lascia spazio a Isaksen che affiancherà Felipe Anderson.

Cataldi potrebbe ricoprire il ruolo di regista affiancato da Guendouzi e Luis Alberto o Vecino. In difesa, Gila e Romagnoli formeranno il nucleo centrale. Sulle fasce, Lazzari e Marusic sono favoriti rispetto a Hysaj e Pellegrini.

Calcio d’inizio fissato per sabato 10 febbraio alle ore 15. Non perderti nemmeno un minuto con la diretta streaming DAZN.

