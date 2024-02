Cagliari-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La prima del Napoli di Calzona in campionato è sul campo del Cagliari. Due squadre che per motivi diversi hanno bisogno disperatamente di punti: i partenopei per rilanciarsi in chiave europea, attualmente al nono posto lontani 12 punti dal quarto che varrebbe la Champions.

I sardi devono assolutamente vincere per rilanciarsi in chiave salvezza: ad oggi occupano la penultima posizione a 19 punti.

La partita avrà inizio domenica 25 febbraio alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming integrale su DAZN.

Cagliari-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Ranieri pensa di conferma in larga parte la formazione che ha ottenuto un prezioso pareggio sul campo dell’Udinese con Scuffet in porta e il quartetto difensivo composto da Zappa, Dossena, Mina e Augello.

A centrocampo, l’ex partenopeo Gaetano cercherà di mettere in difficoltà la sua ex squadra, affiancato da Makoumbou e Prati. In avanti, Viola potrebbe essere schierato sulla trequarti dietro alla coppia d’attacco composta da Luvumbo e Lapadula.

Squalifica importante per il Napoli: Di Lorenzo non ci sarà. La formazione quindi si appresta a vedere Meret tra i pali, con Mazzocchi e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani e Juan Jesus in difesa.

A centrocampo, Traore potrebbe ottenere spazio dopo la sua prestazione contro il Barcellona, affiancato da Lobotka e Anguissa. In avanti, Calzona dovrebbe confermare il tridente Politano, Kvara e Osimhen, nonostante le condizioni leggermente influenzate del nigeriano.

