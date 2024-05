Calano i tassi e i prestiti personali diventano più convenienti: ecco quale scegliere oggi

È un buon momento per richiedere un nuovo prestito personale: il calo dei tassi di interesse, infatti, rende più conveniente l’accesso al credito per i consumatori che possono ora accedere a offerte più vantaggiose rispetto ai mesi scorsi. Le opzioni, in tal senso, non mancano di certo.

La scelta più vantaggiosa in questo momento, però, è una sola: si tratta del prestito personale con Prexta, istituto del Gruppo Mediolanum. Chi sceglie Prexta, infatti, può accedere a un prestito con un tasso conveniente (anche se ha già un prestito in corso) e con possibilità di ottenere un piano di rimborso fino a 120 mesi.

Per verificare le condizioni e richiedere il prestito con Prexta è possibile consultare il sito ufficiale tramite il box qui di sotto.

Prestito personale più conveniente: ecco perché scegliere Prexta

Con Prexta è possibile accedere a un prestito per ogni necessità. L’istituto, infatti, mette a disposizione tre diverse opzioni di prestito:

Prexta One

Prexta Top

Prexta Compact

Prexta One è la soluzione pensata per richiedere un prestito di importo contenuto. Prexta Top, invece, è la soluzione ideale per richiedere un prestito di importo più rilevante, fino a 75.000 euro. C’è poi Prexta Compact che consente di ottenere un prestito personale anche nel caso in si abbia già un prestito in corso.

Per tutte le proposte dell’istituto è possibile:

richiedere un piano di rimborso fino a 120 mesi , in modo da ottimizzare la rata

, in modo da ottimizzare la rata aggiungere alla rata una copertura assicurativa extra per tutelarsi contro vari rischi

Per accedere subito alle proposte di Prexta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Tramite la procedura guidata si potrà inviare la richiesta di prestito all’istituto.